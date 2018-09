Mafalda Veiga pediu e eles leram-lhe 30 canções

Primeiro foram os duetos: a pretexto de celebrar os seus 30 anos de canções, Mafalda Veiga gravou várias em duetos com outras vozes. E nessa experiência participaram nomes como Tim, o rapper Fuse, Francis Dale, Márcia ou mais recentemente Miguel Araújo, com quem ela regravou, a duas vozes, Planície, o primeiro single do seu álbum de estreia, Pássaros do Sul. Agora, o desafio foi diferente e ela decidiu convidar 30 pessoas de várias áreas e idades (escritores, actores, músicos, amigos) a lerem, cada uma delas, uma canção sua. Ela providenciou que se fizessem as gravações e o resultado já começou a ser publicado, podendo ser visto no site do PÚBLICO e nas redes sociais até à segunda semana de Outubro. Ou seja, até aos concertos onde Mafalda Veiga vai celebrar 30 anos de canções, dia 12 no Coliseu do Porto e dia 13 no Campo Pequeno, em Lisboa. Intitulados 30 Anos Para Comemorar, os concertos terão por convidados Jorge Palma, Rui Reininho, Miguel Araújo (este só no Porto) e Tiago Bettencourt (só Lisboa).

No primeiro grupo de “30 canções ditas por…” Margarida Pinto Correia (jornalista) lê Cada lugar teu, Pedro Ribeiro (radialista) lê Outra margem de mim, Pedro Lamares (actor) lê Ao teu redor, Inês Fonseca Santos (poeta e jornalista) lê O mesmo Deus, e Filipa Leal (poeta e jornalista) lê Restolho. No segundo vídeo, ontem revelado, podem ouvir-se mais cinco canções ditas: Catarina Furtado (comunicadora) lê Lume, Tomás (filho de Mafalda Veiga) lê O menino do piano, Aldina Duarte (fadista) lê Fado, Juan Vicente Piqueras (poeta) lê Llovizna e Ulisses (vanity hair by ulisses) lê Estrada.

Nascida em Lisboa, numa véspera de Natal (24 de Dezembro de 1965), Mafalda Veiga escreveu a sua primeira composição há 35 anos (Velho, em 1983) e lançou o primeiro álbum de estúdio há 30, Pássaros do Sul (1987). Foi o primeiro de 10, o mais recente dos quais, Praia, foi editado em 2016. Este ano estreou-se em solo absoluto, em palco, com o espectáculo Crónicas da Intimidade de Uma Guitarra Azul, que tem corrido o país.

