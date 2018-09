Livraria Cotovia reabre com um novo espaço dedicado a editores independentes

A livraria Cotovia, em Lisboa, reabriu na semana passada, com um horário mais alargado e um espaço renovado que passa agora a albergar também editoras independentes, com livros de colecção de "espantosa qualidade".

Em comunicado, a livraria Cotovia revela que no piso térreo continua a ter, como dantes, os livros do seu catálogo, mas no recém-inaugurado primeiro andar — e esta é a "grande novidade" — representa vários "editores marginais".

"Marginais" ou "independentes", a Cotovia prefere chamar-lhes editores livres, porque "publicam o que querem, quando querem, em tiragens minúsculas", mas de "espantosa" qualidade, desde a poesia à Banda Desenhada.

"Verdadeiros artífices de livros de colecção, não entram nas cadeias de venda habituais; por isso o seu trabalho é invisível para a generalidade do público", afirma a Cotovia, sublinhando que os livros não são caros, apesar de serem raros.

Dois Dias, Douda Correria, Chili com Carne, Exclamação, Fenda, Figura d'Urso, Flanzine, Letra Livre, Mariposa Azual, Maldoror, Momo, Montag, Não Edições Pianola, Pierre Von Kleist, Saguão, Sulfúria, Triciclo e VS são as editoras, para já, representadas.

Situada na rua Nova da Trindade, em Lisboa, perto do Teatro da Trindade, a livraria Cotovia "arriscou" também um novo horário de funcionamento: das 12h às 21h — encerra entre as 16h e as 17h —, convidando o público para um "copo ao fim de tarde".

