Crime e castigo

Grace Marks caminha com passos cadenciados, de cabeça baixa, em silêncio. Acompanha o ritmo das outras reclusas, na volta ao pátio. É uma prisioneira modelo, discreta, calada, submissa. Tem 23 anos e foi encarcerada aos dezasseis. Quando começa a contar a sua história corre o ano de 1851. Cumpre pena de prisão perpétua pelo homicídio do seu antigo patrão, Thomas Kinnear, e da governanta deste ( e amante), Nancy Montgomery. O seu cúmplice, James McDermott, foi rapidamente enforcado. A ela, pouparam-lhe a vida, por ser muito nova. Grace, uma paupérrima imigrante irlandesa, abusada e abandonada pelo pai, é um enigma, um caso que desafia a razão, a lógica e a imaginação. É uma aberração, uma atracção de feira, tão fascinante como o homem-elefante ou a mulher barbuda. Merece um estudo apurado, uma investigação impiedosa, uma avaliação minuciosa. Encerrada na prisão de Kingston (Canadá) e entregue à mercê das boas intenções de um grupo Metodista que acredita ser ela passível de “salvação”, vê chegar Simon Jordan, um jovem médico norte-americano, convocado por ser especialista no que poderíamos chamar hoje de psiquiatria. Jordan está interessado em estudar o caso de Grace porque quer fazer nome na área das perturbações mentais — uma ciência nos seus primórdios — e fundar um asilo privado. As sessões com Grace, organizadas pela mulher do director da prisão, resgatam a estranha reclusa de uma monotonia severa e violenta. Na prisão as regras são duras, sádicas, a individualidade negada. Jordan quer perceber Grace, quer descobrir se ela é louca — um dos argumentos que a salvou da forca — ou se é sã de espírito. Grace, escondendo uma feroz desconfiança, faz-lhe a vontade, contando-lhe a sua vida, com inúmeros detalhes, sem, no entanto, desvendar o mistério mais perturbador: será ela culpada ou inocente, um demónio ou uma vítima?

Tal como Truman Capote em A Sangue-Frio e Norman Mailer em A Canção do Carrasco, Chamavam-lhe Grace, da canadiana Margaret Atwood, parte de uma história verídica, de um “caso célebre” que deu muito que falar na época, acrescentando-lhe Simon Jordan, uma personagem fictícia que acaba por funcionar como o fio condutor da narrativa. Entrelaçando, com habilidade, factos verídicos com especulação e sensacionalismo com justiça, a “análise” de Atwood afasta-se do universo dos dois romancistas referidos, que é totalmente “masculino”. O de Atwood prende-se com a personalidade de Grace e com a atracção que a sua figura — umas vezes descrita como bela, outras como monstruosa — exerce sobre o espaço público, sobre a imaginação e sobre os medos comuns aproveitando, dessa forma, para analisar uma sociedade, um tempo e, mais concretamente, a condição feminina no século XIX.

Apesar deste assunto estar amplamente estudado, com conclusões diversas, Chamavam-lhe Grace retoma factos e interrogações que continuam a ser relevantes. Uma vez que, por tradição e atavismo, as mulheres são consideradas como “dadoras” de vida e não o contrário, as figuras de assassinas exercem, desde sempre, uma atração muito particular. De acordo com as estatísticas, os homens que matam são em muito maior número do que as mulheres e é mais provável que um homem esfaqueie outra pessoa numa rixa, ou perca a cabeça e dê um tiro num desconhecido, do que as mulheres, que tendem a matar com premeditação, escolhendo vítimas que lhes são próximas, tal como familiares, cônjuges, amigos, patrões, etc. ( O ambiente na casa de Thomas Kinnear, assemelha-se a um barril de pólvora, onde os ciúmes, o desejo sexual e a loucura funcionam como rastilho para a tragédia).

No século XIX, com os avanços da ciência e o início da psicanálise, o interesse por personalidades que não se enquadravam na nova e bem ordenada sociedade vitoriana, tornou-se uma obsessão. Os jornais estavam cheios de casos como este, e os frenologistas — pseudomédicos que mediam a cabeça das pessoas para encontrar padrões relativos à raça, ao comportamento violento, à tendência sexual, etc. — eram muito solicitados. Grace Marks é “estudada” por vários destes charlatães e desenvolve uma repugnância tão extrema por eles que os seus ataques, considerados “histéricos” são a causa da intervenção de Simon Jordan. (É possível ler este romance como um estudo sobre as perturbações da mente, quando este dava os primeiros passos, isto é, dezoito anos antes da psicanálise ser reconhecida como disciplina.)

Chamavam-lhe Grace possui a marca distinta e indelével da autora, uma contadora de histórias por excelência, que faz da protagonista uma espécie de Xerazade vitoriana, permanentemente acossada, mas cuidadosa e manipuladora, como uma heroína de Daphne du Maurier ou de Charlotte Brontë. Tal como no romance posterior da autora, O Assassino Cego (2000), a narrativa é pontuada, e interrompida, por material jornalístico — relatos de época, fotografias, testemunhos, documentos históricos —, por canções populares, por baladas, por reflexões e até por versos de Emily Dickinson, a eterna reclusa de Amherst. Para reforçar esta ideia de charada com difícil resolução, cada um dos 15 capítulos é precedido das imagens de quadrados que compõem um quilt, essa peça que junta vários tecidos até formar uma colcha tradicional americana e canadiana — um trabalho levado a cabo comunitariamente — enraizada na tradição dos índios autóctones.

Atwood faz autênticos malabarismos com a trama, deixando, a quem lê, a difícil, mas exaltante tarefa de perceber — ou não — se Grace é culpada ou inocente. ( Grace acaba por ser libertada e desaparece por completo, ao que parece para refazer a sua vida, algures). Umas vezes apresentando-se como angélica, outras deixando entrever certos recantos perturbadores da sua mente, Grace, pela mão de Atwood, vai enredando Jordan — e nós próprios — na sua teia encantatória, que inclui a amnésia, a confusão e a manipulação, numa altura em que o espiritismo e o mesmerismo estavam na moda e eram amplamente praticados. Tão pouco lhe escapam as referências às Revoluções que rebentavam um pouco por todo o lado, nesse século em que a sociedade mudava a cada instante, e a luta de classes é subtilmente introduzida como parte da longa história de opressores e oprimidos. De notar que a amiga de Grace, Mary, que a assombra a cada instante, pobre como ela, serviçal como ela, morre devido a um aborto levado a cabo em condições abomináveis.

Chamavam-lhe Grace é, também, uma série televisiva. Depois da adaptação de A História de uma Serva, Atwood tem sido “redescoberta” como uma das mais interessantes e complexas autoras, com obras passíveis de serem transpostas para o ecrã e mostradas na nova linguagem do streaming. Com as suas histórias em que o mistério e o terror coexistem com a realidade mais crua, Atwood é sempre interessante, mostrando a sua mestria, ao criar uma multiplicidade de leituras possíveis e a construção de uma estrutura com diversos níveis narrativos. E se A História de uma Serva, com a sua visão assustadora de um futuro distópico em que as mulheres são completamente “domesticadas” é um sinal do que se está a passar no mundo, a começar pelas medidas preconizadas por Trump, Chamavam-lhe Grace é um espelho que reflecte, no passado, a perene actualidade dos temas abordados. Tal como Dostoiévsky que se lançou, intrepidamente, nos abismos mais assustadores da mente humana, Atwood leva-nos para um mundo desconfortável e sombrio onde tanto a religião como a ciência não servem de bálsamo nem de salvação.

