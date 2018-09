Pagar para provar roupa nas lojas é uma proposta que pôs Espanha a debater

Como se combate a perda de clientes nas lojas físicas? Pondo-os a pagar quando entram no provador, acredita a conselheira para a Economia e Finanças da região de Castela e Leão, María del Pilar del Olmo, que deixou confusos e indignados os comerciantes espanhóis. Del Olmo sublinhou que se trata só de um exemplo do que se poderá fazer para combater o e-Commerce, uma vez que os clientes provam a roupa mas não a compram, adquirindo-a depois online.

Depois de uma reunião, em Madrid, dos conselhos autonómicos com a ministra da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto, sobre a criação do Observatório do Comércio 4.0, para dar resposta aos desafios do mercado digital, na conferência de imprensa, Del Olmo disse que uma das suas propostas foi a de se pagar para experimentar roupa e calçado. Esta será uma forma dissuasora de se comprar online, acredita.

É preciso valorizar os pequenos comerciantes face às multinacionais, defendeu ainda a conselheira do PP, citada pelo El País, referindo que na sua região as vendas online cresceram 27% "A existência de comércio nas cidades, nos centros urbanos, também é uma marca registada de Espanha e a única maneira de sobreviver é procurar ideias inovadoras, o que não significa que seja esta, eu dei um exemplo", salvaguardou Del Olmo.

Contudo, quer a oposição quer os representantes dos comerciantes insurgiram-se com a sugestão. O vice-presidente da Federação dos Comerciantes de Soria (FecSoria), Alberto Gil Ropero, citado pela EFE, considerou a ideia "totalmente contraproducente", considerando que dessa forma se afastam os clientes, em vez de os atrair para o comércio tradicional.

Quanto à oposição, o Podemos considerou "delirante" e "surreal" a ideia. Pablo Fernández, secretário-geral daquele partido de esquerda em Castela e Leão, considera que a sugestão é "uma ofensa às pequenas empresas". Também o responsável socialista da região, Pedro González Reglero, considera a proposta uma "piada".

