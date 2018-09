A rotina do actor Mark Wahlberg começa às 2h30. Será saudável?

Pelas 8h da manhã, hora de acordar para muitos, Mark Wahlberg já tomou o pequeno-almoço, fez a primeira sessão de exercício físico do dia (de 1h35 minutos), comeu uma segunda refeição, tomou banho e jogou golfe. E ainda teve tempo para rezar. O actor norte-americano publicou nas redes sociais a sua típica rotina diária, que começa pelas 2h30 da manhã e termina às 19h30.

O exigente horário do actor de 47 anos captou a atenção de vários meios de comunicação, suscitando peças com um tom mais ou menos humorístico. Mas a expressão "deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer" pode não se aplicar neste caso, de acordo com especialistas.

Wahlberg já é conhecido pela sua forma física e pelos filmes de acção, como The Departed - Entre Inimigos e Mile 22, que está actualmente nos cinemas. No Instagram, onde soma dez milhões de seguidores, partilha sobretudo mensagens de motivação e vídeos dos seus treinos, mencionando frequentemente o nome da empresa de suplementos de fitness que co-fundou, Performance Inspired.

De resto, a manhã para o actor, inclui um terceiro snack pelas 8h, uma sessão de crioterapia – prática utilizada para a recuperação muscular, onde se é exposto a temperaturas negativas extremas, durante dois ou três minutos –, outro snack às 10h30 e tempo para a família, telefonemas e reuniões. Depois de almoço e mais tempo dedicado ao trabalho, o actor vai buscar o filho à escola, faz outro snack e uma sessão de exercício físico programados, antes de tomar banho e jantar. Às 7h30 da tarde já está na cama.

"Na maior parte das vezes consigo exercitar e fazer todas minhas coisas enquanto a minha família dorme. Especialmente aos fins-de-semana", conta o actor, acrescentando que quando os quatro filhos estão a acordar já conseguiu despachar uma série de tarefas. "É uma das vantagens de acordar cedo."

A neurologista Teresa Paiva, especialista em sono, alerta para os perigos associados a este tipo de horários extremos, nomeadamente o aumento de risco de problemas cardiovasculares e de desenvolver problemas de sono. "Ao levantarem-se de noite [as pessoas] estão a ir de uma forma completamente contrária ao seu ritmo biológico normal", explica. O contraste é ainda maior em relação aos hábitos dos portugueses, já que "temos um estilo de vida mais tardio". E as consequências podem sentir-se tanto a curto como a médio prazo, indica ainda.

De acordo com a especialista, os estudos nacionais apontam que é prejudicial acordar antes das 6h. Quanto à hora ideal, isso depende de pessoa para pessoa. "Cada um deve encontrar o seu próprio equilíbrio", sublinha. "Não devemos tornar a nossa vida uma coisa difícil, mas uma coisa agradável. Esta noção de equilíbrio que cada um tem de ter na sua vida familiar, no trabalho, na vida cívica e na saúde é fundamental".

O que leva alguém a adoptar este tipo de rotina? Teresa Paiva oferece uma possível explicação: "Todas as pessoas que conseguem algumas coisas que os outros não conseguem têm aquilo a que se chama uma emulação. É um mecanismo de prazer e alimenta o ego, mas, que eu saiba, não é saudável."

Pode haver excepções à regra, admite. "Mas é bom que não sejam exemplos para os outros". Para quem precise de adoptar horários extremos devido, por exemplo, ao tipo de trabalho, a neurologista aconselha que se evite manter esta situação durante muito tempo.

