Jovem detido por suspeita de esfaquear colega em escola de Ponte de Sor

A GNR deteve nesta terça-feira um jovem de 18 anos por suspeita de ter esfaqueado numa perna um colega de 16, na Escola Secundária de Ponte de Sor (Portalegre), disse à agência Lusa fonte da força de segurança.

O major Marco Pina, do Comando Territorial de Portalegre da GNR, explicou que a agressão ocorreu "no interior da escola, no decorrer de um intervalo", tendo a vítima sido transportada para o hospital do vizinho concelho de Abrantes (Santarém).

O mesmo responsável da GNR disse desconhecer os motivos e as circunstâncias em que ocorreu a agressão.

Contactada pela Lusa, Anabela Vaz, do gabinete de comunicação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de que faz parte o hospital de Abrantes, indicou que a vítima foi suturada e "já recebeu alta hospitalar".

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta para a agressão foi dado às 10h31, tendo sido deslocados para o local seis operacionais dos bombeiros e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor.

O detido vai ser presente ao Tribunal de Ponte de Sor para aplicação de eventuais medidas de coação.

