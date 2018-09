Investimento de 790 mil euros na Unidade de Saúde da Amorosa

O Governo autorizou o investimento de 790 mil euros na remodelação da Unidade de Saúde da Amorosa, em Guimarães, para "implementar os princípios base à reforma dos Cuidados de Saúde Primários", anunciou esta terça-feira o ministério da Saúde.

Em comunicado, a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) explica que "decorridos vários anos desde a justificação da necessidade do investimento", e com o apoio de verbas concedidas através dos Fundos Comunitários (Programa Operacional 2020) e da "excelente colaboração" da Câmara de Guimarães, a obra de remodelação do edifício onde está instalada aquela unidade "vai avançar", estando a conclusão prevista para "o final" de 2019.

"Vão finalmente intervir no edifício em apreço que, para além de manifestar alguma degradação e insuficiência para os profissionais doentes, vai permitir que, no mesmo, seja possível implementar os princípios que servem de base à reforma dos Cuidados de Saúde Primários, em curso", explica a ARS-Norte.

Segundo clarifica o texto, a Unidade de Saúde da Amorosa serve uma população de aproximadamente 24 mil utentes.

À Lusa, fonte da autarquia adiantou que a obra vai abranger "todo o interior do edifício, exceptuando a área ocupada pela Unidade de Saúde Familiar São Nicolau, já beneficiada aquando do seu início de actividade".

"O primeiro andar será todo remodelado, bem como o resto do piso inferior que ainda não foi intervencionado, num amplo conjunto de obras que abrange a Unidade de Saúde Familiar Amorosa XXI, Unidade de Cuidados Profissionalizados de Saúde e Unidade Recursos Partilhados", explicou a fonte.

A ARS-Norte explica que na Unidade de Saúde da Amorosa são prestados "os serviços da carteira básica preconizada actualmente e adequada às características da população".

Entre os serviços encontram-se a vigilância, promoção da saúde e prevenção da doença nas diversas fases da vida.

