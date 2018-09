Joalheiros de todo o mundo mostram a sua arte no Porto

Joalharia contemporânea, de autor, exclusiva e com identidade. Estas são algumas das características da próxima mostra de jóias da Collectiva Meeting - International Exhibition, que vai juntar 85 joalheiros de todo o mundo na cidade do Porto. A exposição inaugura a 22 de Setembro, no Centro Comercial Bombarda, e inclui venda ao público.

A Collectiva é uma plataforma e uma galeria com loja integrada sediada no Porto que nasceu pelas mãos de cinco jovens criadoras, em 2017, com o objectivo de mostrar a joalharia portuguesa de autor no feminino. Agora quer mais do que isso: pretende dar a conhecer a joalharia contemporânea nacional e estrangeira. Desde a abertura da exposição e até ao final de Outubro, a organização promove a divulgação do trabalho de designers de 15 nacionalidades — e alguns deles vão passar pelo centro comercial portuense.

“Queremos que a Collectiva Meeting se torne um ponto de encontro anual de joalharia contemporânea, onde os artistas tenham oportunidade de expor o seu trabalho e ao mesmo tempo interagir e partilhar experiências entre si”, assinala a organização num comunicado, acrescentando a determinação em “desmistificar a ideia que a joalharia de autor é um produto de nicho”.

Tendo em conta critérios de inovação e criatividade, a Collectiva seleccionou, entre mais de 100 candidaturas, criadores de países como o Japão, China, Rússia, Brasil, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Itália, Turquia, Grécia, entre outros. Os autores estão habilitados a ganhar alguns prémios. Entre eles o Collectiva Meeting, que vai dar a três marcas a oportunidade de fazerem parte da galeria durante três meses, e o Portojóia, que vai seleccionar oito a dez marcas para participarem naquela que dizem ser a principal feira de joalharia nacional, a decorrer entre os dias 27 e 30 de Setembro, no espaço da Collectiva Meeting. Há ainda a possibilidade de uma marca ser eleita para uma entrevista e um editorial de moda exclusivo na revista Faire Magazine.

