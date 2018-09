A natureza parece ser a solução esquecida para as alterações climáticas. Quem o defende são os organizadores da iniciativa The Forgotten Solution, lançada pelo Project.195, no Instagram. Atar uma fita a uma árvore e tirar uma fotografia com a etiqueta TheForgottenSolution pode fazer a diferença porque cada fotografia vale a plantação de uma árvore.

A iniciativa envolve 195 países que assinaram o Acordo de Paris, em 2015, para a mudança do clima. A 12 de Setembro de 2018, o projecto apresentava 65 embaixadores de 60 países, mas pretendia subir a representação para um embaixador de cada um dos países envolvidos.

A cada instagram influencer cabe a tarefa de tirar uma fotografia com uma árvore representativa para o país ou para si, não esquecendo de a partilhar com a #TheForgottenSolution. Portugal é representado por Luís Octávio Costa (@kitato), jornalista do PÚBLICO, que conta com 74 mil seguidores. O cenário para a fotografia foi o ponto mais alto da Serra d’Arga de São Lourenço da Montaria, em Viana do Castelo.

Qualquer pessoa pode participar. A etiqueta TheForgottenSolution já soma mais de 1200 identificações — e isso, já dissemos, é sinónimo de árvores plantadas.