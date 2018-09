Vicente Jorge Silva e o PCP

Escreveu Vicente Jorge Silva no dia 16 de Setembro um artigo de opinião com o título "O PCP prefere o fascismo à Europa?"

Estranha-se que um analista e jornalista de tanto prestígio, com tão vasto conhecimento de política como o tem demonstrado ao longo dos anos, ponha um ponto de interrogação à frente daquele título. Será que a votação do PCP no Parlamento Europeu lhe causou surpresa?

Creio que tal votação está perfeitamente na índole e prática permanente do PCP, como partido ultra ortodoxo do comunismo, vulgo estalinismo, que ideologicamente não se modificou desde a origem do mesmo ou seja há cem anos! Tal votação está de acordo com a defesa das invasões militares da Hungria e Checoslováquia que Vicente Jorge Silva referiu, bem como o posicionamento internacional actual com apoio de regimes como a Coreia do Norte ou Nicolàs Maduro na Venezuela.

Na realidade, onde haja fascismo o PCP sente-se com autoridade para actuar em sentido contrário, ou seja, a substituição de uma ditadura por outra. Foi assim na Segunda Guerra contra nazismo e fascismo. É por isso que o PCP tem uma posição sempre tão contrária à União Europeia, pois não suporta a existência de um espaço democrático com centenas de milhões de habitantes. A União tem problemas? Com certeza, mas é um espaço democrático em evolução, para o qual Portugal como país democrático tem obrigação de contribuir que evolua no melhor sentido. Assim, o PCP defenderá sempre os ultranacionalismos, contrários ao espírito da União Europeia, nacionalismos que ao longo da História só conduziram a situações bélicas com catástrofes humanas terríveis.

António Mata Antunes, Lisboa

Augusto Santos Silva

Depois do ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva de se ter comportado de uma forma viscosa, não se solidarizando com o Reino Unido no caso do envenenamento de Skripal para que António Vitorino fosse apoiado por Moscovo na eleição para diretor-geral da Organização Mundial das Migrações, vem agora dizer, mesmo antes de terem terminado as negociações com o Bloco de Esquerda sobre o OE 2019, que o Governo manterá o inaudito sistema de taxa zero de impostos sobre os rendimentos dos pensionistas estrangeiros Residentes Não Habituais; não pagando assim impostos durante dez anos nem no país de origem nem em Portugal. Diz que enquanto não houver harmonização fiscal na UE cada país pode fazer o que entender. Estranha forma de encarar a política europeia, sem moral nem ética.

Talvez lhe saia o tiro pela culatra, pois há países que não estão a apreciar esta forma de dumping fiscal e que poderão reagir, acabando com os acordos para evitar a dupla tributação que estão a ser desvirtuados por Portugal. Quanto ao BE, aparentemente contra esta medida do Governo, mais uma vez, fazem dele gato-sapato. O principal é manter a aparência que o BE tem um poder de influência sobre o Governo. O Bloco não irá longe assim, pois os eleitores não se deixam enganar a médio e longo-prazo, e compreenderão que o seu poder de influência é quase residual.

Pedro C. Pereira, Portimão

