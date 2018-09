Avião militar russo abatido na Síria com 15 pessoas a bordo

Um avião militar russo com 15 pessoas a bordo foi abatido acidentalmente por defesas anti-aéreas sírias. O alerta foi dado cerca das 23h desta segunda-feira, hora de Moscovo (20h em Portugal), quando foi perdido o contacto com o avião que viajava de regresso à base russa em Hmeimim, a sudeste da cidade síria de Latakia. Encontrava-se na altura sobre o Mediterrâneo, a cerca de 35 quilómetros da costa. As buscas pelo avião começaram de imediato. Em comunicado, o ministério da Defesa russo aponta o dedo a Israel e ameaça retaliar por algo que considera uma "provocação intencional".

Segundo os russos, quatro caças israelitas F-16 usaram o avião como escudo para um ataque com mísseis a alvos do regime sírio em Latakia, acabando aquele por ser atingido pelas defesas anti-aéreas dos aliados sírios. Rússia e Israel mantêm um canal de comunicação privilegiado, de forma a impedir confrontos no espaço aéreo da Síria, contudo, os russos afirmam terem sido informados da operação das forças israelitas com apenas um minuto de antecedência, insuficiente para assegurar a segurança do Ilyushin II-20, o avião de reconhecimento posteriormente abatido.

PUB

“Reservamos o direito a uma resposta adequada”, declarou o porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov. A imprensa síria dá conta do disparo de mísseis na noite de segunda-feira, tendo como direcção alvos militares nas cidades de Latakia, Homs e Hama, no norte do país. O ministério da Defesa russo declara ter detectado o lançamento de projécteis desde a fragata francesa Auvergne, que se encontra na região, mas a França, opositora do regime de Bashar Al-Assad no conflito sírio, nega qualquer envolvimento no incidente.

PUB

PUB