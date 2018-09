A luxuosa refeição turca de Nicolás Maduro que está a causar indignação na Venezuela

"Isto é uma vez na vida, verdade?", comenta o homem para os restantes convivas que o acompanham à mesa no restaurante da cadeia turca Nusr-Et. O homem observa o chef, uma celebridade conhecida como "Salt Bae", cortar a carne perante si com os gestos teatrais que o tornaram famoso, e haverá de retirar um charuto de uma caixa com o seu nome inscrito e fumá-lo no final da refeição. O homem visto a almoçar no restaurante onde se cobram centenas de euros pelas peças de carne laboriosamente cortadas é o Presidente Nicolás Maduro e os vídeos da refeição divulgados online provocaram reacções indignadas na Venezuela, a braços com uma gravíssima crise e uma escassez dramática de bens essenciais.

?? [#VIDEO] Rechazo al lujoso banquete de Maduro en un restaurante de carnes en Turquía encendió las redes sociales en Venezuela https://t.co/NZqZE6yiyn pic.twitter.com/u5J2t3R6Jf — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) September 18, 2018

O almoço teve lugar em Istambul, cidade em que Maduro, a primeira-dama Cilia Flores e restante comitiva fizeram uma escala de duas horas no regresso de uma visita de Estado à China.

"Enquanto os venezuelanos sofrem e morrem de fome, Nicolás Maduro e Cilia desfrutam num dos restaurantes mais caros no mundo, tudo com dinheiro roubado ao povo venezuelano", twittou o líder da oposição venezuelano, Julio Borges.

A Reuters escreve que, num estudo universitário publicado em Fevereiro, cerca de dois terços dos inquiridos revelaram ter perdido onze quilos de peso no ano anterior ao inquérito; 87% foram classificados como vivendo em pobreza. Desde o início da crise terão emigrado dois milhões dos 31 milhões de venezuelanos.

Esta segunda-feira, Nicolás Maduro abordou o tema, confirmando a refeição no restaurante turco. "Nusret serviu-nos pessoalmente. Conversámos, passámos um bom bocado. Ele adora a Venezuela, disse-mo por diversas vezes", comentou.

O chef Nusret Gokce, inadvertido responsável pela polémica ao divulgar os vídeos com Maduro nas suas redes sociais, tornou-se uma celebridade internacional em 2017, depois de se tornarem virais vídeos em que surgia a salgar carne com movimentos peculiares — daí a alcunha "Salt Bae".

Actualmente com 15 milhões de seguidores no Instagram, Gokce gere uma cadeia de restaurantes que, além da Turquia, está representada em vários países do Golfo Pérsico e nas cidades americanas de Nova Iorque e Miami.

