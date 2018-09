Obras no Pavilhão Rosa Mota impedem realização das Noites Ritual

Ao fim de 25 anos, as Noites Ritual não se vão realizar no Porto, em 2018. O evento tinha lugar na Praça do Rossio, largo em frente ao Pavilhão Rosa Mota, que se encontra em obras: Por esta razão, a realização do festival, integralmente organizado pela Porto Lazer e pela Câmara do Porto, fica inviabilizada.

Em reacção à notícia do PÚBLICO desta segunda-feira, fonte oficial da Porto Lazer afirmou que, apesar da vontade expressa em dar continuidade ao festival, este ano não vai ser possível a sua realização devido aos constrangimentos com as obras que a Câmara do Porto está a fazer no Pavilhão Rosa Mota. “As obras roubam muito espaço à Praça do Rossio”.

Além disso, o movimento quase contínuo de camiões no local e a indisponibilidade do pavilhão acrescentaram razões à decisão de não realizar o festival. As salas do Rosa Mota ajudavam a ter eventos paralelos, como exposições, e também serviam para os camarins dos artistas. Aquela era a localização por excelência já que o festival se realiza quase no final de Setembro e a possibilidade de chuva permitia a mudança do palco para o interior.

A Porto Lazer acrescentou ainda que “foi uma decisão muito difícil”. O motivo reside no facto de as Noites Ritual se caracterizarem por serem realizadas nos Jardins do Palácio de Cristal, que é “uma equação muito importante”, avançou a fonte. “Após estudar a conciliação com as obras, percebemos que não havia condições condignas para realizar o festival” naquele sítio, acrescentou.

“Sempre foi nossa intenção realizar o festival e as Noites Ritual estavam orçamentadas para este ano”, rematou.

Quanto ao ano de 2019, ainda não é possível avançar qualquer informação sobre a realização do festival por não se saber como vão decorrer as obras no Pavilhão Rosa Mota, que tem o seu fim previsto para Maio.

Já em relação ao NOS em D’Bandada, que já não se realiza desde o ano passado, a mesma fonte esclareceu que este é um “evento pago e organizado pela NOS". E adiantou que a "única coisa que a NOS cruza com a Câmara do Porto é relativa ao sítio onde vão existir os concertos e este ano, o NOS em D’Bandada não estava nos planos da organizadora”.

Este evento levava, também, música portuguesa, de forma gratuita, a vários pontos da cidade. Mas, em 2017, foi suspenso por não haver datas disponíveis que não chocassem com outros eventos na cidade. Nas redes sociais, foi criado um evento Exigimos o regresso do D’Bandada em 2018, que visa a recuperação dos dois festivais e já conta com mais de cinco mil apoiantes.

Texto editado por Ana Fernandes

