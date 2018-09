Em Bamako, capital do Mali, a limpeza da cidade conta com um poderoso aliado: carroças de burros. Oito trabalhadores recolhem, todos os dias, porta a porta, o lixo domiciliário e descarregam em depósitios de resíduos que mais se assemelham a montanhas de entulho.

O Mali é um dos países mais pobres do mundo e as autoridades lutam para providenciar o saneamento básico público.

Os funcionários são jovens como Aurona Diabate, 19 anos. Não quer recolher lixo para toda a vida, mas afirma: "neste momento, as pessoas apreciam o meu trabalho porque ajudamos a limpar as casas da cidade."

Recebem um salário de apenas 35 libras mensais, o equivalente a 39 euros.

De acordo com o censo de 2009, a população de Bamako quadriplicou desde 1976, ultrapassando os 1,8 milhões de habitantes.

Desde o aumento exponencial de moradores na capital, e, por isso, do lixo produzido, o chefe de Diabate, Moustapha Diarra, entendeu que deveria contratar mais funcionários — não poderia ter apenas duas carroças na recolha do lixo, como há dez anos. O grupo passou a ser constituído por oito trabalhadores, que se levantam antes do nascer do sol para desempenhar este trabalho.

Apesar da iniciativa, nem tudo funciona bem. Os despejos não autorizados proliferam pela cidade e, mesmo aqueles feitos pelos seus funcionários no local indicado, não são removidos pelas autoridades. “As pilhas de lixo aumentaram tanto que os resíduos se espalham pelas ruas e quando chove arrastam tudo com elas”, afirma Diarra. “Sem saneamento, não podem existir boas condições de saúde.”