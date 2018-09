Taxistas manifestam-se em quatro cidades contra "lei da Uber"

As associações representativas dos taxistas marcaram para esta quarta-feira uma manifestação nacional contra a promulgação pelo Presidente da República do diploma que regula as plataformas electrónicas de transporte como a Uber e a Cabify. O protesto nacional terá lugar “junto ao Parlamento”, mas passará por outras zonas de Lisboa. Haverá também concentrações distritais no Porto, em Braga e em Faro.

Os taxistas ressalvam que a concentração acontecerá “sem bloqueio do trânsito”, deixando a faixa da direita e os “cruzamentos, ao longo do percurso, sempre abertos”.

A paralisação do sector do táxi foi inicialmente agendada para 11 de Setembro, mas adiada para esta quarta-feira para coincidir com o dia que marca o regresso dos deputados aos trabalhos da Assembleia da República.

A decisão de convocar a manifestação foi tomada durante uma reunião entre o presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio Almeida, e o presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Ramos, e tem como objectivo travar a “desequilibrada” regulamentação dos transportes em veículos descaracterizados.

Os taxistas pretendem impedir que a lei entre em vigor a 1 de Novembro. A Assembleia da República aprovou, a 12 de Julho, uma segunda versão da lei — após o veto presidencial — para as plataformas electrónicas de transporte, com os votos a favor do PS, PSD e PAN, e com os votos contra do BE, PCP e Os Verdes. O CDS-PP foi a única bancada parlamentar a abster-se na votação do diploma.

Trânsito condicionado

Em Lisboa, a concentração começa às 5h na Praça dos Restauradores. A partir daí segue para a Avenida da Liberdade, Marquês de Pombal, Fontes Pereira de Melo, Saldanha até à Avenida da República, detalha a ANTRAL.

O protesto deverá também chegar até à Assembleia da República.

No Porto, a concentração acontece pelas 6h junto à câmara municipal, na Avenida dos Aliados.

Já em Faro o protesto decorrerá às 7h, Estrada Nacional 125/10, junto ao aeroporto.

