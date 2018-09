Sub-20: Portugal cilindra Inglaterra no Europeu de hóquei

Portugal voltou a dar uma demonstração de força no Campeonato da Europa de hóquei em patins em sub-20, que decorre em Viana do Castelo. No Pavilhão Municipal de Monserrate, a selecção nacional derrotou Inglaterra por uns expressivos 17-0.

No arranque da prova, Portugal já tinha aplicado uma goleada à Alemanha e nesta terça-feira repetiu a dose, com números ainda mais generosos. O primeiro golo demorou 13 minutos a surgir, mas, a partir daí, foi um recital da selecção portuguesa, que teve em Carlos Ramos e em Gonçalo Neto os melhores marcadores, ambos com quatro golos.

João Maló, autor de um hat-trick, Hugo Santos e António Trabulo, ambos com dois golos, e Frederico Neves e Tomás Pereira, um golo cada, completaram o resultado mais dilatado do torneio até agora.

Na quarta-feira, a equipa nacional volta a entrar em prova, para defrontar a Itália, novamente às 21h. Os italianos também contam com duas vitórias por larga margem na competição, sobre a Inglaterra (10-1) e sobre a Suíça (11-1).

