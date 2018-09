Rui Vitória e a arrogância de querer ganhar ao Bayern

O treinador do Bayern Munique garante que conhece bem o Benfica e Rui Vitória responde na mesma moeda. A este nível, há poucos ou nenhuns segredos fechados a sete chaves e o treinador dos "encarnados" garante que sabe bem o desafio que tem pela frente na 1.ª jornada da fase de grupo da Champions (quarta-feira, às 20h). "É um opositor que é uma das melhores equipas da Europa", assinala, a respeito do campeão da Alemanha.

O que é preciso fazer para travar um rival ao qual o Benfica, em oito ocasiões, nunca conseguiu ganhar? O técnico responde: "Eu conheço muito deste Bayern. O que poderá fazer a diferença é sermos uma equipa personalizada, com a arrogância de querer ganhar o jogo, sempre com respeito pelo adversário. Temos de estar concentrados e ser inteligentes nos caminhos a dar à bola e saber onde é que temos de a ter. E aproveitar os erros que a equipa contrária poderá cometer".

Do último frente a frente entre as duas equipas, precisamente no palco da Liga dos Campeões, sobra uma vitória dos bávaros em Munique (1-0) e um empate em Lisboa (2-2). Rui Vitória, de resto, traça um paralelismo entre as duas realidades. "É um opositor que é uma das melhores equipas da Europa, que normalmente chega longe na competição. Para nós é motivante e vamos enfrentar este adversário com convicção. É uma equipa de enorme qualidade, recheada de grandes jogadores. Da equipa que jogar amanhã, provavelmente estarão seis, sete jogadores que já jogaram contra nós. Isso significa estabilidade e uma grande experiência internacional".

De resto, o treinador assegura que não vai abdicar das ideias que tem incutido na equipa, mesmo sabendo de antemão que o Bayern lhe pode levantar tremendas dificuldades. "Não andamos a trabalhar há três anos com umas ideias e depois amanhã querermos impor outras. A nossa forma de estar vai ser a mesma. Não alteramos a nossa forma de estar em função do adversário, porque acreditamos no que estamos a fazer", atestou, deixando uma garantia: "Jonas ainda não está disponível."

