Hóquei em patins: Portugal entra a ganhar no Europeu de sub-20

Foi com uma goleada que Portugal entrou em cena no Campeonato da Europa de hóquei em patins, no escalão de sub-20. Diante da Alemanha, em Viana do Castelo, a selecção nacional impôs-se por 8-0.

Portugal adiantou-se cedo no marcador, graças a um golo de Hugo Santos, voltando a marcar a seis minutos do intervalo (João Maló), antes de Tomás Pereira elevar para 3-0.

No regresso dos balneários, Tomás Pereira voltou a marcar, aos 7', mas foi preciso esperar até à recta final do encontro para a vitória ganhar contornos de goleada. Hugo Santos monopolizou os golos nesse período, terminou com cinco no total e deu uma expressão folgada ao triunfo português.

Na terça-feira, a partir das 21h, Portugal volta a entrar no rinque do Pavilhão Municipal de Monserrate para defrontar a Inglaterra, que perdeu 10-1 com a Itália na 1.ª jornada.

