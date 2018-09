FC Porto empata no arranque da Liga dos Campeões

No regresso a Gelsenkirchen, onde em 2004 se sagrou campeão europeu, o FC Porto ficou-se pelo empate (1-1) diante do Schalke 04, na primeira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

Numa primeira parte dividida e sem muitas situações de perigo, a equipa de Sérgio Conceição teve uma oportunidade soberana para adiantar-se no marcador aos 13’, num penálti assinalado por mão de Naldo, mas Alex Telles permitiu a defesa de Fährmann.

Os “dragões” quase marcavam logo a abrir o segundo tempo, num lance em que Alex Telles de livre deixou Otávio isolado pela direita, e depois este colocou a bola na área, onde desviou em Felipe e depois em Fährmann, com o perigo a afastar-se da baliza do Schalke 04.

Os alemães castigariam o desperdício do FC Porto aos 64’, com Embolo a fazer o 1-0. Tudo começa na sequência de um pontapé de canto a favor do FC Porto: Herrera perdeu a bola para Bentaleb, que lançou Serdar. Este ganhou a Danilo (que ficou a queixar-se de falta) e passou para McKennie, que viu Embolo isolado do lado contrário. Cara a cara com Casillas (que se tornou no futebolista com mais participações na Liga dos Campeões, ao disputar a prova pela 20.ª vez na carreira), o suíço não desperdiçou.

Contudo, os “dragões” ainda foram a tempo de evitar a derrota. Em mais um penálti, Otávio conseguiu bater Fährmann aos 75’. Marega não desistiu da bola, passou entre Naldo e Sané e o árbitro Jesús Gil Manzano considerou haver falta. As repetições televisivas não permitem desfazer a dúvida.

No outro jogo do Grupo D, o Galatasaray recebeu e bateu o Lokomotiv Moscovo por 3-0.

