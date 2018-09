Campeã europeia de golfe amador assassinada nos EUA

A golfista espanhola Celia Barquín Arozamena foi encontrada morta num campo de golfe do Iowa, nos Estados Unidos, onde estudava. A golfista de 22 anos era campeã da Europa na categoria de Golfe Individual Amador Feminino. De acordo com as autoridades norte-americanas terá sido assassinada.

Celia Barquín Arozamena era ainda Desportista do Ano na Universidade de Iowa, onde estudava Engenharia Civil.

O corpo foi encontrado durante a manhã de segunda-feira, no campo de golfe de Coldwater Links, e tinha marcas de agressões físicas, conta a imprensa norte-americana. A polícia avança que não terá resistido "a um ataque", escreve o El Mundo.

A polícia norte-americana já deteve o principal suspeito, um norte-americano de 22 anos com um historial criminal. Collin Daniel Richards está a ser acusado de homicídio em primeiro grau. O homem foi detido ao final da noite de segunda-feira.

As motivações do crime não são conhecidas, mas Collin Daniel Richards tinha sido anteriormente condenado por episódios violentos, inclusive de intimidação com recurso a arma perigosa. Em 2015, tinha tentado roubar duas bebidas energéticas de uma estação de combustível. Quando foi encontrado ameaçou voltar com uma arma de fogo. Dois anos depois, em 2017, foi detido por invadir a casa dos avós, deixando um rasto de destruição e prejuízos.

A directora da Universidade de Iowa, Wendy Winterstenn, emitiu um comunicado lamentando o incidente e evocando uma “jovem talentosa e uma estudante e atleta aclamada”.

