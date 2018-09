A derrota do Mónaco e os cinco golos em Anfield Road

O jogo de maior cartaz da primeira noite da fase de grupos da Liga dos Campeões teve incerteza até final. Em Anfield Road, o Liverpool chegou a ter dois golos de vantagem sobre o PSG, permitiu a igualdade a sete minutos do fim, mas ainda foi a tempo de somar três pontos (3-2). A outra equipa francesa em prova, o Mónaco, também esteve na frente do marcador diante do Atlético Madrid mas terminou a 1.ª jornada a zero na classificação.

Em Anfield Road, no Grupo C, viveram-se 10 minutos loucos, com o Liverpool a marcar aos 30’ (Sturridge) e aos 34’ (Milner, de penálti), antes de Meunier reduzir para o PSG, aos 40’. Em desvantagem ao intervalo, os parisienses acabariam por chegar ao 2-2 somente aos 83', por intermédio de Kylian Mbappé, praticamente definindo o resultado. Só que os ingleses ainda tinham algo para dar e aos 90+1' Roberto Firmino assinou o 3-2 final.

No Mónaco, Samuel Grandsir adiantou os anfitriões no resultado, aos 18', mas a resposta do Atlético Madrid chegou em dose dupla. Aos 32', Diego Costa fez o empate e mesmo em cima do intervalo foi José Giménez a operar a cambalhota no marcador. O resultado manteve-se inalterado no segundo tempo e os espanhóis passam a liderar o Grupo A, juntamente com o Borussia Dortmund, que venceu em Brugge por 0-1.

No Grupo D, reina para já o Galatasaray, graças a uma vitória robusta sobre o Lokomotiv Moscovo, em Istambul. Manuel Fernandes alinhou durante os 90 minutos pelos russos, mas não foi capaz de travar os anfitriões, que marcaram aos 9', por Garry Rodrigues, aos 67', por Derdiyok, e aos 90', por Selçuk Inan.

Na sequência do empate registado no embate entre Schalke 04 e FC Porto, o Galatasaray domina a classificação, isolado, com três pontos.

