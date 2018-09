Emmys: na comédia, ganharam os brancos

Há que dizê-lo: houve algumas piadas memoráveis, mas não é difícil imaginar apresentadores que fariam melhor figura do que os anfitriões da edição 70 dos Emmys, Michael Che e Colin Jost. Muitos estiveram aliás em cima do palco ao longo da noite. Che e Jost são os cómicos de Weekend Update, o segmento de notícias de Saturday Night Live, além de "cabecilhas" dos argumentistas do vencedor de melhor programa de sketches. É notório que nem sequer foram os primeiros a entrar em palco.

Por muito que se tenha falado em diversidade na apresentação e nos discursos, os prémios de comédia foram todos para pessoas brancas, muitas das quais estreantes nestas lides. A noite foi, em termos de comédia, o momento e a consagração de Amy Sherman-Palladino. A criadora de Gilmore Girls tornou-se, graças a The Marvelous Mrs. Maisel – e com a ajuda do seu característico chapéu –, a primeira pessoa a ganhar, no mesmo ano, o Emmy de realização e o de argumentista de séries de comédia. Palladino tinha sido nomeada como argumentista em 1992, por um episódio de Roseanne, na primeira encarnação desta série e numa altura em que Roseanne Barr era uma figura muito menos polémica.

Mrs. Maisel também valeu estatuetas para melhor actriz secundária e melhor actriz principal a Alex Borstein e Rachel Brosnahan, respectivamente. A série produzida pela Amazon é sobre uma cómica de stand up na Greenwich Village da Nova Iorque do final dos anos 50, uma mulher num mundo ainda hoje dominado por homens – talvez não por muito tempo. Horas depois, quando apresentava um prémio, a cómica australiana Hannah Gadsby, cujo especial, Nanette, tem causado furor, perguntou, num dos momentos cómicos da noite: “O que é que são piadas nos dias que correm? Não sabemos. Ninguém sabe o que são piadas. Especialmente não os homens.” E então por que é que a ultra-efusiva Tiffanny Haddish e Angela Bassett – que é sempre uma presença inigualável –, chamadas ao palco para entregar o prémio a Brosnahan, não apresentaram juntas a cerimónia toda?

PUB

PUB

Não havia grandes certezas sobre o que poderia acontecer na categoria principal, a de Melhor Série de Comédia, mas esses prémios, entregues ao início da noite, tornaram expectável que, na recta final, o galardão máximo fosse para Marvelous Mrs. Maisel. E foi isso mesmo que aconteceu, com direito a um discurso de Daniel Palladino, produtor e marido da criadora da série.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda houve espaço para duas estatuetas, uma para Barry, a criação de Bill Hader e Alec Berg, marcando o primeiro Emmy de melhor actor secundário de uma comédia para Henry Winkler (o Fonzie de Happy Days e produtor executivo de MacGyver). Winkler tinha sido nomeado pela primeira vez há 42 anos. O outro foi para Bill Hader, que ganhou fama em Saturday Night Live e já tinha conquistado um Emmy por produzir South Park em 2009. Desta feita; Hader venceu como protagonista de uma série sobre um assassino profissional que decide ter aulas de representação e é muito melhor a matar do que a fingir sentimentos.

Noutros prémios, o sempre hilariante John Mulaney – ex-argumentista de Saturday Night Live – ganhou como argumentista de um especial por Kid Gorgeous, espectáculo de stand-up gravado ao vivo no Radio City Music Hall para o Netflix. E, pelo terceiro ano consecutivo, John Oliver e o Last Week Tonight levaram para casa uma estatueta para melhor Late Night Show.

De fora ficou o reconhecimento para Atlanta, a bizarra, brilhante e idiossincrática criação de Donald Glover. Teddy Perkins, a personagem à volta da qual gira o sexto episódio da segunda temporada da série, é um das melhores meias horas de televisão dos últimos anos – na série era interpretada pelo próprio. Não houve, este ano, reconhecimento nem para Hiro Murai, o visionário realizador – que também trabalhou em Barry –, nem para o multifacetado Glover, alguém com a capacidade para acumular, tal como John Legend conseguiu, um "EGOT" (o acrónimo usado para quem tem no seu currículo um Emmy, um Grammy, um Óscar e um Tony). Fica para a próxima.

PUB