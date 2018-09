E o primeiro projecto a solo de Meghan Markle é um livro de receitas

Meghan Markle, a duquesa de Sussex, deu não só o seu nome, mas o seu apoio a um projecto de cozinha comunitária que surgiu depois do incêndio na Grenfell Tower, em Londres, onde morreram 71 pessoas, no Verão passado. O Projecto Comunitário Hubb – que em árabe significa "amor" – juntou as receitas da sua cozinha num livro para o qual Meghan escreveu o prefácio.

"Senti-me imediatamente ligada a esta cozinha comunitária. É um lugar onde as mulheres riem, sofrem, choram e cozinham juntas", escreveu Meghan no início do livro. A duquesa visitou o espaço pela primeira vez em Janeiro e, desde então, voltou outras vezes, sempre a título particular. O objectivo do livro é ajudar a financiar o projecto, de maneira a que a cozinha comunitária possa estar aberta todos os dias.

O Projecto Comunitário Hubb foi criado no ano passado por mulheres que procuravam oferecer comida caseira às suas famílias e amigos que perderam tudo no incêndio do bloco habitacional de 24 andares na zona oeste de Londres. O livro Together: Our Community Cookbook é uma colectânea de 50 receitas daquelas que partilham a cozinha comunitária no Centro do Património Cultural Muçulmano Al Manaar.

O apoio de Meghan ao projecto é a sua primeira iniciativa a solo desde que se tornou membro da família real britânica, depois de se ter casado com Harry, o sexto na linha de sucessão à coroa britânica, em Maio passado.

Munira Mahmud, 34 anos, é uma das responsáveis pelo projecto e conta que há um ano, depois de ter perdido a sua casa ficou sem um lugar para cozinhar. Então, ela e algumas amigas contactaram o centro Al-Manaar para pedir para usar a cozinha e assim nasceu o projecto. "No Verão passado, fomos colocados num hotel e não tinha como cozinhar para minha família", escreveu Mahmud no livro. "Foi muito emocionante para mim entrar na cozinha [comunitária] pela primeira vez. Cozinhei e as lágrimas caiam-me, não de infelicidade, mas porque estava a cozinhar." A notícia espalhou-se e outras pessoas começaram a aparecer, gente de outras culturas, que convivem e trocam receitas, explica.

Quanto à participação de Markle, Munira explica que a ideia do livro foi da duquesa, quando as mulheres lhe disseram que, devido à falta de financiamento, só podiam usar a cozinha do centro duas vezes por semana, aquela sugeriu-lhes juntar as receitas. Na próxima quinta-feira, Meghan vai promover um evento no Palácio de Kensington, onde vive com o marido, para fazer o lançamento do livro.

