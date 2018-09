À chegada dos Emmys, houve passadeira dourada

São raras as cerimónias em que a passadeira foge à cor vermelha. É o caso do Kids' Choice Awards, com a passadeira cor-de-laranja e, este ano, foi esse o caso nos Emmys, os prémios da indústria televisiva nos EUA. Para assinalar a 70.º edição, que consagrou "A Guerra dos Tronos", trocou-se a passadeira vermelha pela dourada.

No que toca às escolhas de indumentária, algumas estrelas optaram por cortes mais simples e cores neutras: Claire Foy, vencedora do Emmy de melhor actriz de uma série dramática, pelo papel em The Crown, escolheu um vestido branco Calvin Klein com um laço gigante nas costas; Sarah Paulson usou um vestido preto Oscar de la Renta e Scarlett Johansson levou um vestido Balmain com uma racha de lado. Outras preferiram alguma extravagância: Tracee Ellis Ross, que estava nomeada para melhor actriz numa série de comédia (Black-ish), optou por vestir um vestido cor-de-rosa Valentino Couture e a modelo Poppy Delevingne fez um statement com um vestido Giambattista Valli.

Em comparação com a última temporada de entrega de prémios, no início do ano, foram poucos os convidados que se apresentaram com insígnias de diferentes causas. Ainda assim, houve quem usasse o laço azul da American Civil Liberties Union (ACLU) ou um pin da Planned Parenthood, por exemplo. A actriz da série Black-ish, Jenifer Lewis, vestida dos pés à cabeça com peças da Nike, foi uma das que explicaram a opção. "Estou a vestir Nike para aplaudi-los por apoiar Colin Kaepernick [atleta da NFL, um dos campeonatos profissionais de futebol americano] e o protesto dele contra a injustiça racial e a brutalidade policial", explicou, citada pela Vanity Fair. Sarah Sophie Flicker, mulher do realizador Jesse Peretz, pintou no braço um número de telefone e as palavras "Stop Kavanaugh", em protesto contra a nomeação de Brett Kavanaugh – acusado de abuso sexual – para juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

Pode ver alguns dos looks da passadeira vermelha na fotogaleria em cima.

