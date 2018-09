Falta de funcionários impede início do ano lectivo no Conservatório de Braga

A direcção do Conservatório de Braga considera que não tem funcionários suficientes para garantir o funcionamento normal da escola. Por isso, o ano lectivo não começa nesta segunda-feira e não há previsão para quando isso deverá acontecer. Ao PÚBLICO, Ana Maria Caldeira, directora do Conservatório diz que é “a primeira vez” que tal acontece.

A escola tem 21 funcionários permanentes, dos quais seis têm atestados médicos de longa duração. Este ano, o Conservatório teve autorização para contratar outros sete trabalhadores a tempo parcial — mas o processo ainda não está finalizado. A direcção diz que, mesmo assim, o número não é suficiente para suprir as necessidades da escola.

“O número de horas atribuídas e as condições não permitem que se arranque o ano com o mínimo dos mínimos”, lamenta a directora.

Ao PÚBLICO, Ana Maria Caldeira explica que, pelo número de alunos (cerca de 600), o tipo de serviço que presta e o número de horas que está aberta, a escola teria direito a 32 funcionários.

“Ponderou-se muito” para chegar a esta decisão, sublinha a mesma responsável. Noutros anos em que também havia falta de funcionários, o período lectivo chegou a arrancar sem aulas à noite — o Conservatório funciona das 7h às 22h, de segunda a sexta e ao sábado de manhã — e a reprografia e a biblioteca permaneciam encerradas. Desta vez, a decisão foi outra: “Não íamos permitir arrancar com todas estas fragilidades.”

A directora admite que “quem está a sentir mais são os pais”, mas sustenta que esta também é uma luta das famílias que têm de “defender o melhor para os seus filhos”.

A decisão de manter a escola aberta ou encerrá-la cabe à direcção, explica Filinto Lima, director da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. "O grande critério é a falta de segurança." Porém, se "fecha a reprografia, fecha a cantinha, fecha o bar, é melhor nem abrir", defende.

Começar a meio-gás

Na Escola Básica e Secundária Clara de Resende (Porto), o ano lectivo arranca, mas sem aulas de educação física a partir das 15h30. Devido à falta de funcionários, esta é uma situação que até "pode piorar", reconhece Rosário Queirós, directora do Agrupamento. "Temos muitos funcionários de baixa", diz a responsável, que não tem uma data prevista para a resolução do problema.

Na sexta-feira passada, Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), dizia ao PÚBLICO não ter conhecimento de escolas que não iniciem a actividade lectiva nesta segunda-feira. Contudo, há “muitos agrupamentos onde haverá, pelo menos, um atraso de uma semana” no início das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC), por atrasos na colocação dos professores.

“Há bastantes casos em que provavelmente na segunda-feira os assistentes operacionais ainda não estarão colocados. O que os directores estão a fazer é tentar abrir o ano lectivo na expectativa de que no primeiro, segundo ou terceiro dia possam ser colocados. Mas a verdade é que isto não esconde a necessidade que muitos agrupamentos têm de mais assistentes operacionais”, explicava.

Filinto Lima admite que "as escolas têm um plano B". O problema, diz, é que essa alternativa "passa por sobrecarregar os funcionários que já lá estão". "Queríamos ter mais funcionários e que aqueles que estão doentes fossem substituídos", declara o representante.

Em Maio, um inquérito a 176 directores de escolas públicas, feito pelo blogue ComRegras e a Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, demonstrou que oito em cada dez escolas se deparam diariamente com falta de assistentes operacionais. Um em cada três directores (34,7%) sentia este problema há mais de cinco anos.

Isto faz com que “muitos assistentes tenham que trabalhar pro bono além das sete horas para garantir que a escola funcione”.

Há outro problema: “A maior parte dos agrupamentos tem, quase sempre, perto de 10% dos assistentes operacionais impossibilitados de trabalhar (baixa médica, gravidez de risco, determinado tipo de doença que o impossibilita de fazer determinado tipo de trabalho). Para além disso, os assistentes que se aposentaram ou faleceram não estão a ser substituídos”. Isto “chama a atenção para a necessidade urgente de as escolas terem mecanismos expeditos de contratação de assistentes operacionais” para colmatar falhas pontuais e urgentes, diz Manuel Pereira.

Cerca de 900 mil alunos no ensino público

No ensino básico público estão matriculados mais de 730 mil alunos e no ensino secundário público mais de 170 mil. Vão funcionar cerca de 5500 escolas públicas, maioritariamente agregadas em 811 agrupamentos escolares.

As aulas iniciaram-se entre 12 e 17 de Setembro para os estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário e as interrupções lectivas decorrem de 17 de Dezembro a 2 de Janeiro, de 4 de Março a 6 de Março e de 8 de Abril a 22 de Abril.

Os estabelecimentos particulares de ensino especial iniciam as aulas entre 3 e 7 de Setembro.

