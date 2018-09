Daniel Deusdado assume direcção da Global Media Play

Daniel Deusdado, antigo director de programas da RTP, vai dirigir a área de vídeo da Global Media, grupo que detém o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e a TSF, entre outros órgãos.

Deusdado vai dirigir a recém-criada Global Media Play, que detém a marca V Digital, um projecto de informação e entretenimento em vídeo. Até agora, a direcção contava com Sérgio Sousa e Pedro Tadeu, que se mantêm em funções.

PUB

Licenciado em Direito, Deusdado foi fundador do PÚBLICO e autor de vários formatos de televisão, entre os quais a Liga dos Últimos. Nos últimos anos, foi director de programas da RTP1, RTP3 e RTP Internacional, bem como moderador do programa de debate O princípio da incerteza (RTP3).

PUB

Deixou a estação pública em Março, assumindo agora o desafio de "criar uma marca de conteúdos vídeo capaz de sobreviver à quebra do mito do gratuito”, disse o jornalista, citado no comunicado do grupo.

PUB