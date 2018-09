Cadáver de homem encontrado em fábrica abandonada em Aveiro

O corpo de um homem com cerca de 50 anos foi encontrado nesta segunda-feira nas antigas instalações da metalomecânica Boia & Irmão, no centro da cidade de Aveiro, disse à Lusa fonte da PSP.

"A PSP deslocou-se a uma antiga fábrica situada no Cais do Paraíso cerca das 11:45, tendo encontrado o cadáver de um indivíduo do sexo masculino aparentando 50 anos", disse fonte da PSP.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local e está a investigar a ocorrência.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro.

