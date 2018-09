PCP no melhor e no pior

Fomos à Festa do Avante. É o maior evento cultural do PCP que se realiza em Portugal. Diversificado, alcança a música, o teatro, o cinema, as artes, a ciência, o desporto, a gastronomia, o artesanato, além de uma componente política que vai desde exposições sobre o movimento operário até às conferências, abordando temas políticos, abertas à discussão geral. (...) Esta grandiosidade deve-se ao trabalho generoso e engajado dos seus aderentes e amigos. A concretização deste ideal é notável e comovente. Respira-se companheirismo. Muita juventude irradiando alegria e militância activa. O alargamento do espaço foi uma ideia feliz, já que aumentou o recinto e quase faz fronteira com o rio Tejo. Apetece retornar.

Ao invés, os deputados europeus do PCP vetaram no Parlamento Europeu as sanções contra o regime fascista da Hungria. Dizem em comunicado: “Denuncia e condena firmemente os ataques (...) aos cidadãos húngaros.” Em que ficamos? Está instalada uma gritante contradição. É lamentável e perigoso, um partido que se diz paladino da defesa das liberdades não condenar quem as vai suprimindo. Até a liberdade de imprensa (tão cara ao PCP) naquele país foi seriamente apunhalada e amputada! Na prática, este regime autocrático foi branqueado. Mau demais...

Vítor Colaço, São João das Lampas

Apoios à habitação

Nos EUA – como em Portugal – existe um conjunto de cidades que, devido à sua elevada vitalidade económica, têm vindo a sofrer com especulação imobiliária e a subida das rendas. Para apoiar as famílias com maiores dificuldades, o congresso propôs a criação de um crédito fiscal/subsídio para os agregados familiares que gastem mais de 30% do seu rendimento mensal no pagamento do aluguer da habitação. Apesar de não resolver a totalidade da falta de fogos, nos centros das principais cidades portuguesas uma medida semelhante poderia ajudar as famílias das classes média e baixa a suportar o aumento dos encargos com as suas casas e a assegurar a fixação de população residente, nos locais de forte pendor turístico. Além disso, são ainda propostas alterações interessantes, ao nível da redução das restrições à nova construção, que poderiam constituir exemplos importantes para os nossos governantes.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Proporcionalidade eleitoral

Li com muito interesse e quase concordância os artigos de Nuno Garoupa publicados nesse jornal sob o título “A fraude da proporcionalidade eleitoral”. A minha observação tem apenas a ver com o facto de já ter enviado a este jornal mais de uma vez artigos onde também se defende o círculo eleitoral único, mas limitações na percentagem mínima de votos para entrar no Parlamento. A única diferença entre a minha proposta e a de Nuno Garoupa é que eu propunha como limite mínimo 1,49% (para que com as novas regras o PAN não ficasse de fora) e Nuno Garoupa, ao propor 2%, eliminaria o PAN. Sou obrigado a concluir que não é o teor de um artigo que interessa ao jornal, mas apenas a mediatização do autor. (...)

Carlos Anjos, Lisboa

