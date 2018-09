Algoritmo

O PÚBLICO de hoje (14/9) traz um artigo de Arlindo Oliveira - "Computadores, algoritmos e ética" - muito didáctico sobre o segundo item e sua aplicação na inteligência artificial. Só que na conclusão, sobre a sua relação com a ética (e a moralidade), deixou-me "confuso". Isto no cotejo que fiz com a leitura concomitante do livro de Yuval Noah Harari (Y.N.H.), "21 Lições para o Século XXI" ( páginas 71 a 78). É que este este último diz que a inteligência artificial não tem e nem vai ter consciência e portanto os erros éticos provêm da "estupidez natural do ser humano", donde o "perigo" ser dos "bots" manipuladores. Isto enquanto Arlindo Oliveira "culpa" mesmo os os algoritmos pela "utilização" que se faz deles, quase como na ficção em que os robôs se rebelam e manipulam. Em que ficamos: continua a ser o ser humano com a sua "estupidez (e maldade) naturais ou será a inteligência artificial incorporada que se revolta e torna criadora? Ou seja ... além da inteligência ganha também consciência.... e ética...

PUB

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

PUB

Os Kamov e o dinheiro público

Infelizmente em Portugal existem poucos jornalistas de investigação e, sendo em democracia a comunicação social um quarto poder, ela é fundamental para a defesa dos cidadãos.

No nosso país, ao contrário dos países do norte da Europa, temos pouco respeito pelo dinheiro público e manifestamos pouco interesse pela forma como ele é gasto; esquecemos que o dinheiro público é o nosso dinheiro que entregamos ao nosso Estado, através do impostos, para que ele o gaste em nosso benefício e não em proveito de alguns agentes do Estado.

Como cidadão tenho dúvida (razoável) que não haja corrupção, isto é, apropriação indevida do nosso dinheiro, em todo o negócio dos Kamov. Haverá neste país algum jornalista que se interesse sobre este tema e faça uma investigação a fundo? Isto sim, seria um óptimo serviço público!

Ezequiel Neves, Lisboa

Diferenças Salariais

Todos os cidadãos numa área ou noutra, têm o seu mérito, bastando para tal que lhes seja dada oportunidade, mas o mérito dos seres humanos evidencia-se mais no futebol, onde jogadores com maior visibilidade mediática, se expõem a observações e contratos milionários, como se a vida humana fosse a leilão.

Esta é a imagem que passa para a opinião pública, onde os valores monetários se sobrepõem aos valores morais, o que acaba também por ser uma afronta aos cidadãos mais pobres revelando como o dinheiro fala mais alto, e como se faz negócios de milhões com a vida das pessoas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Curiosamente sem ser no futebol, ou em altos cargos bem remunerados, uma grande percentagem dos demais cidadãos, exercem também a sua atividade profissional com dedicação com zelo, muitas vezes abdicando das suas próprias famílias, e colocados perante desafios sem serem devidamente compensados pelo esforço empreendido.

PUB

Numa sociedade com valores deturpados, onde todos os cidadãos precisam de se sentir motivados, é pouco relevante um canudo ou um título, porque se uns têm a teoria, outros têm a pratica, com a aprendizagem na escola da vida.

Américo Lourenço, Sines

PUB