May avisa: "A alternativa ao meu acordo é não haver acordo"

A primeira-ministra britânica Theresa May deixou um aviso ao Parlamento do Reino Unido: ou aceita o seu acordo de “Brexit” ou não haverá acordo algum. As declarações de May foram feitas este domingo, em entrevista à BBC e são também um recado à facção mais rebelde do próprio partido. A entrevista completa será exibida esta noite.

De acordo com antigos membros do Governo britânico, o Partido Conservador está profundamente dividido em relação à proposta apresentada a Bruxelas pela primeira-ministra e estarão a preparar-se para votar contra o acordo final do “Brexit”.

“Acredito que o Parlamento irá votar a favor de um acordo, porque as pessoas irão perceber a importância de manter uma boa relação comercial com a União Europeia, e que nos dá a liberdade de aproveitar os benefícios do ‘Brexit’”, argumentou May.

A primeira-ministra vincou que dificilmente o Reino Unido conseguirá um acordo melhor do que o actual. “Achamos mesmo que, depois de toda a negociação nos últimos meses, o Parlamento [britânico], ao dizer que não [ao actual acordo], conseguirá um acordo melhor? Acham mesmo que a União Europeia nos irá apresentar um acordo melhor do que o actual nesta fase?”

May está consciente da divisão entre os deputados conservadores, que discutem formas de afastar a líder do poder, mas mantém-se determinada em aprovar o chamado “plano Chequers” na actual versão, sem qualquer alteração por parte dos deputados britânicos. “A alternativa [ao acordo Chequers] é não haver acordo”, vincou.

Um dos críticos é o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson. O ex-governante, eurocéptico e defensor do “hard ‘Brexit’ demitiu-se em Julho, devido a divergências com a orientação política do acordo de May .

Num texto no Telegraph, assinada este domingo, Johnson voltou a reprovar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia e escreveu: “Será a primeira vez desde 1066 [invasão do Reino Unido pela Normandia] que os nossos líderes vão deliberadamente ratificar uma imposição estrangeira”.

Boris Johnson reprova também a estratégia em relação à Irlanda e acredita que Bruxelas está interessada em anexar a Irlanda do Norte, através da criação de uma fronteira física. A primeira-ministra defende que, para evitar a construção de uma fronteira e de pontos de controlo entre os dois países, deverá ser garantida a livre circulação de bens entre a União Europeia e a ilha da Irlanda.

Na última semana, a Reuters tinha avançado que Bruxelas está a trabalhar num protocolo com a Irlanda como parte de uma estratégia conduzida pelo negociador chefe da Comissão Europeia para o “Brexit”, Michel Barnier, de forma a facilitar a assinatura do acordo. A proposta deverá passar pelo compromisso de que os controlos de circulação de bens não aconteçam nas fronteiras.

A saída do Reino Unido da União Europeia está agendada para 29 de Março de 2019, dois anos depois do arranque oficial do processo e quase três anos depois do referendo em que 52% aprovaram a saída do Reino Unido.

Um cenário sem acordo acarreta dificuldades para os britânicos, especialmente no que diz respeito à circulação de bens, aumento da burocracia, atrasos nas alfândegas, custos associados a pagamentos por cartões de crédito e quebras consideráveis no fluxo de tesouraria das empresas.

Uma sondagem da BBC revela que a maioria dos britânicos considera que o impacto do “Brexit” vai ser negativo.

