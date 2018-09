Nova "emergência médica" na cidade palco do ataque com Novichok

As autoridades britânicas estabeleceram na noite deste domingo um perímetro de segurança em redor de um restaurante, no centro da cidade de Salisbury, onde duas pessoas adoeceram subitamente.

O incidente aconteceu no restaurante italiano Prezzo, que foi entretanto encerrado. “Como medida de precaução, o restaurante e as ruas circundantes foram fechadas", escreveu a polícia do condado de Wiltshire em comunicado. "Os agentes estão no local para tentar estabelecer as circunstâncias” do incidente, refere ainda a força policial.

As duas pessoas que adoeceram subitamente são um homem e uma mulher. Uma delas será de origem russa, avança a televisão Sky News. De acordo com o jornal britânico The Guardian, receberam assistência médica no local e estão conscientes.

De acordo com a BBC, as equipas médicas no local não estabelecem para já qualquer relação com o caso do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal, e da sua filha, com o agente nervoso Novichok, que aconteceu em Março deste ano naquela cidade, e cuja responsabilidade o Reino Unido atribui aos serviços secretos russos.

Meses depois, a 8 de Julho, uma mulher britânica de 44 anos morreu depois de ter entrado em contacto com a mesma substância em Amesbury, perto de Salisbury. Um amigo da vítima foi hospitalizado mas sobreviveu ao envenenamento.

