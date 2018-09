Mergulhador britânico processa Elon Musk por difamação

Elon Musk, o multimilionário detentor da Tesla e da SpaceX, é alvo de um processo por difamação que deu entrada esta segunda-feira num tribunal do estado norte-americano da Califórnia. Através da rede social Twitter, o empreendedor chamou “pedófilo” e "violador de crianças" a um dos mergulhadores que participaram na operação de resgate de um grupo de 13 rapazes retidos numa gruta na Tailândia, no início deste Verão.

“Elon Musk acusou falsamente Vern Unsworth de ser culpado de crimes horrendos. A influência de Musk e a sua riqueza não transformam as suas mentiras em verdades, nem o protegem da responsabilidade pelas suas más acções”, escreveu o advogado, Lin Wood, num comunicado enviado por e-mail à ABC News. À data da troca de palavras entre os dois, Musk teria mais de 22 milhões de seguidores no Twitter.

As acusações de Musk, continua o comunicado, são “ilegais, insustentáveis e repreensíveis”.

O processo deu entrada num tribunal da Califórnia, onde Musk reside e onde se situa a sede da Space X. Mas será apresentado um segundo processo, idêntico ao primeiro, num tribunal de Londres — uma vez que o mergulhador tem nacionalidade britânica. Unsworth pede uma indemnização de 75 mil dólares (cerca de 64 mil euros) e uma ordem judicial para que Musk pare de o difamar.

A troca de palavras entre o multimilionário sul-africano e o mergulhador data do início de Julho, durante a operação de salvamento de um grupo de 12 crianças tailandesas e do treinador de futebol que as acompanhava, do interior de uma gruta. Musk mostrava-se interessado em participar na operação, tendo anunciado que criou e testou um mini-submarino para ser usado no resgate das crianças. A invenção foi imediatamente rotulada de “inútil” por Unsworth, que acusou Musk de um “golpe publicitário”.

“Ele pode enfiar o submarino onde aleija”, disse na altura o mergulhador. Musk chamou então "pedófilo" ao britânico, pedindo posteriormente desculpa, mas voltando a repetir a acusação mais tarde.

