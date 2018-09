Vão as Noites Ritual desaparecer como o D'Bandada no Porto?

Em 1992 nasciam, no Porto, as Noites Ritual, um festival que encerrava os festivais de Verão. Normalmente, era realizado a meio do mês de Setembro mas, este ano, ainda não há data nem qualquer tipo de informação quanto à sua concretização, tanto da parte da Câmara Municipal do Porto como da Porto Lazer, responsável pelo evento. O mesmo aconteceu com o NOS em D’Bandada, que teve a última edição em 2016.

O Pavilhão Rosa Mota recebeu a celebração dos 25 anos das Noites Ritual, em 2017. Este ano, 2018, ainda não há nenhuma informação sobre o evento e Setembro já vai a meio. O festival levava, ao Porto, muita música portuguesa.

Na sua candidatura à Câmara do Porto, em 2013, Rui Moreira sublinhou a sua vontade em apostar na cultura, afirmando: “Não tememos em nada o confronto de projectos e cremos que desse confronto o Porto só pode ser beneficiado”. Mas desses confrontos, o NOS em D’Bandada parece ter saído lesado. O evento levava, também, música portuguesa, de forma gratuita, a vários pontos da cidade. Mas, em 2017, foi suspenso por não haver datas disponíveis que não chocassem com outros eventos na cidade. Por outro lado, era ano de autárquicas e a realização do festival poderia ser confundida com a campanha eleitoral.

PUB

PUB

No entanto, na altura, a Câmara Municipal do Porto mostrava a vontade, assim como a NOS, em realizar novas edições do festival nos anos seguintes. Passou um ano desde então e nada foi divulgado.

Entretanto, os portuenses já se mobilizaram contra a situação que extingue dois grandes eventos culturais a que a cidade já estava habituada. Nas redes sociais, foi criado um evento Exigimos o regresso do D’Bandada em 2018, que visa a recuperação dos dois festivais e já conta com mais de cinco mil apoiantes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os organizadores do evento avançam já ter contactado a Câmara do Porto, não tendo ainda obtido qualquer resposta. Quanto à NOS, respondeu que colocaria a informação, nos canais habituais, caso surgissem novas informações.

Contactada pelo PÚBLICO, a Câmara do Porto não deu qualquer tipo de esclarecimento sobre o assunto.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB