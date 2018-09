No Ponto: caspiadas (Cartaxo)

No Cartaxo, há um doce curioso feito por uma curiosa associação. O grupo chama-se Os Quarentões e é constituído, como se adivinha, pelas pessoas locais que entram nos 40 anos. Na freguesia de Pontével, gerou-se a tradição de Os Quarentões organizarem a festa de um doce, a que dão o nome de caspiadas.

Começou por ser um bolo muito simples, com massa de pão e pouco mais. Agora já tem mais ingredientes que aromatizam melhor a massa. Não se espante quem nunca viu bolos ou mesmo pão a ser cozido no forno sobre folhas de couve, porque a prática sempre foi muito comum em Portugal.

A base de cada caspiada fica com o decalque da folha de couve e a parte superior torna-se crocante, por ficar mais tostada. Procure as caspiadas e experimente, verá que vai gostar.

