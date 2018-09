Tufão Mangkhut faz mais de 100 mortos na Ásia

A passagem do tufão Mangkhut fez mais um de uma centena de mortos nas Filipinas e China continental. O fenómeno, que entretanto foi classificado como tempestade tropical, deixou marcas visíveis no território. Em Macau, onde em 2017 o tufão Hato causou dez mortos, as operações de limpeza e a contabilização dos prejuízos arrancaram durante esta madrugada, à medida que a pior tempestade do ano na região se começou a afastar.

Árvores derrubadas, andaimes destruídos, queda de estruturas e deslizamento de terras foram alguns dos quase 500 incidentes registados só em Macau pelas autoridades durante o fim-de-semana.

Comerciantes e moradores das zonas baixas da península de Macau, onde muitas zonas foram evacuadas, procediam esta manhã à limpeza dos estabelecimentos e das habitações, à retirada de sacos de areia colocados à entrada das portas, ao mesmo tempo que faziam um primeiro balanço dos prejuízos.

Nas ruas, amontoava-se o recheio das casas e do comércio local, boa parte dele pronto para seguir para o lixo, apesar do esforço das autoridades em criar pontos adicionais de recolha.

Em Macau, as escolas e os serviços públicos encerraram, mas os transportes começaram a funcionar logo pela manhã, apesar de alguns troços se encontrarem cortados. Isto enquanto as autoridades procediam ao restabelecimento de energia eléctrica em alguns pontos da cidade.

No domingo, o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo de uma escala com 1, 3, 8 e 9, esteve em vigor durante nove horas, o mais longo período registado desde 1968.

Durante esta manhã, as ligações marítimas e aéreas começaram a ser reabertas.