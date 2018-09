O ambiente também regressa às aulas?

“E vai ser mais alguma coisa?” Era quase sempre desta forma que, há alguns anos, terminava a incursão à papelaria local para comprar os livros escolares num mês habitualmente marcado pelo regresso às aulas e pelos preparativos para iniciar mais um ano letivo. O reaproveitamento de material dos irmãos mais velhos, dos filhos dos colegas de trabalho ou do ano anterior, era muito comum. Adquiriam-se alguns cadernos ou reutilizam-se dossiês, e a mochila e o estojo davam para dois ou três anos.

Esta reutilização de materiais prolongando o seu tempo de vida eram já uma aplicação dos conceitos de economia circular, de que agora tanto se fala, que já estavam de alguma forma presentes no arranque escolar. Mas, há mais de duas décadas, a possibilidade de garantir que mais tarde estes materiais teriam uma nova vida, transformados noutros objetos através da reciclagem, ainda era quase uma miragem. Quantos tubos de cola, cadernos ou latas que serviram de porta canetas perderam a oportunidade de hoje andarem pelas estantes das lojas e supermercados transformados em afias ou blocos de notas?

PUB

A diversidade de escolha na hora das compras aumentou e a reciclagem tornou-se uma realidade, fazendo parte da rotina diária de sete em cada dez lares portugueses. Os tempos evoluíram e com eles os comportamentos também se alteraram. Hoje somos educados a ter gestos e atitudes que protejam o ambiente e o espaço à nossa volta. Queremos comprar, mas também queremos saber fazer as escolhas mais acertadas. Se nos tornámos adultos conscientes e ativos naquilo que podemos fazer pela sustentabilidade do nosso planeta, também nos cabe o papel de educar os mais novos para esses mesmos comportamentos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O arranque do novo ciclo escolar traz com ele escolhas e rotinas. Neste novo quotidiano, separar as embalagens usadas e garantir que elas seguem para reciclagem é um gesto que não podia ser mais simples, mas que representa um salto gigante na educação da sociedade e naquilo que se poupa.

O crescimento e a transformação dos mais novos em consumidores conscientes, em sintonia com o ambiente em seu redor, faz-se em casa e na escola. Todos somos agentes de mudança. Também a Sociedade Ponto Verde se orgulha de fazer parte desta transformação e de ter lançado algumas das campanhas de comunicação e de sensibilização mais emblemáticas, desde os filmes protagonizados por crianças que respondiam a muitas das dúvidas que ainda persistiam sobre o tema ao tão conhecido “Gervásio”, o chimpanzé que mostrava como era fácil e acessível a qualquer um reciclar.

Com um investimento de mais de 50 milhões de euros em comunicação e sensibilização ambiental, em televisão, campanhas de rua e em projetos com diversos parceiros, e apesar do trabalho que ainda há a fazer, os bons resultados estão à vista: atualmente 2/3 da população já faz a reciclagem das suas embalagens.

PUB