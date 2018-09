Há oito meses, foi vendida à Meredith Corporation e já está a mudar de mãos. A revista Time pertence agora a Marc Benioff, co-fundador da empresa de software Salesforce.

A revista norte-americana foi vendida por 190 milhões de dólares, quase 163 milhões de euros.

De acordo com o comunicado divulgado pela revista, os donos não se vão envolver nas questões e decisões jornalísticas e não desejam misturar a revista com a Salesforce.

"Estamos contentes por termos encontrado compradores tão empenhados como o Marc e Lynne Benioff", diz a nota.

Marc Benioff e a mulher decidiram comprar a revista pelo respeito ao trabalho feito e pelo seu valor icónico. "O poder da Time esteve sempre na sua forma única de contar histórias das pessoas e dos assuntos que nos afectam e ligam a todos", escreveu Marc Benioff no Twitter.

Segundo a BBC, o acordo poderá estar fechado dentro de um mês, mas precisa ainda do aval das entidades reguladoras.

A compra acontece numa altura de incerteza e dificuldades para os meios de comunicação social em papel — a Time viu a sua circulação e receitas publicitárias descerem nos últimos anos.

Esta não é a primeira grande aquisição no sector dos média protagonizado por um empresário do sector tecnológico. Em 2013, Jeff Bezos, fundador da Amazon, comprou o Washington Post, e, em 2017, Laurene Powell Jobs, filantropa e viúva de Steve Jobs, comprou a maioria do capital da revista The Atlantic.

