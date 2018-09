Novas notas de 100 e 200 euros chegam em Maio

O Banco Central Europeu (BCE) apresentou esta segunda-feira as novas notas de 100 e 200 euros, que entrarão em circulação em 28 de Maio de 2019, e que possuem novos elementos de segurança. Com estas duas notas, o BCE conclui a série Europa, no âmbito da qual foram já foram introduzidas as notas de 5, 10, 20 e 50 euros.

Os elementos de segurança das novas notas são fáceis de verificar através do método “tocar, observar e inclinar”. Entre os elementos distintivos estão, na parte superior da banda prateada, um holograma-satélite que exibe pequenos símbolos do euro (€), que se movem em torno dos algarismos representativos do valor da nota e se tornam mais nítidos quando expostos a luz directa.

Segundo a descrição do BCE, a banda prateada exibe ainda um retracto de Europa, o motivo arquitectónico e um símbolo do euro de grande dimensão. Por último, as novas notas de 100 e 200 euros incluem igualmente um número esmeralda melhorado, e outros elementos de segurança detectáveis pelas máquinas.

Apresentam dimensões diferentes das notas de 100 e 200 da primeira série: a largura é igual à da nota de 50 euros e o comprimento mantém-se sem alteração, o que facilita o seu processamento por máquina. As novas características garantirão maior durabilidade.

Yves Mersch, membro da Comissão Executiva do BCE, na apresentação feita esta segunda-feira, destacou que todas as notas de euro continuarão a oferecer uma forte protecção contra a contrafacção.

Recorde-se que o BCE já tinha anunciado que, depois de concluir a emissão das notas da série Europa, iria parar a produção de notas de 500 euros, atendendo aos receios de que estas notas possam ser utilizadas para facilitar actividades ilícitas.

As notas existentes podem continuar a ser usadas, sem restrições, incluindo para fazerem pagamentos, não sendo necessário proceder à sua troca, a não ser que esse seja um desejo dos seus detentores, que poderão fazê-lo aos balcões dos bancos comerciais ou nas tesourarias do Banco de Portugal.

