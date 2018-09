Eixo Atlântico propõe ligação da Linha do Minho ao aeroporto do Porto

Os estudos estão todos por fazer, até porque ainda ninguém se tinha lembrado de estudar que poderia ser vantajoso fazer a integração do acesso ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, com a oferta ferroviária, e com isso atrair passageiros da Galiza para acederem ao principal aeroporto da Noroeste Peninsular através de comboio sem terem de se deslocar a Campanhã. Mas a construção de uma nova conexão ferroviária entre a Linha do Minho com o aeroporto Francisco Sá Carneiro é mesmo uma das principais propostas da lista de investimentos que o Eixo Atlântico entrega ao Ministro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques.

O Eixo Atlântico é uma associação transfronteiriça dos municípios do Noroeste Peninsular, actualmente presidida pelo alcalde do município O Barco de Valdeorras, em Ourense, e que tem na vice-presidência a autarca da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro. A proposta de ligação entre ao aeroporto Sá Carneiro e a Linha do Minho foi apresentada pela Câmara da Maia, que argumenta também com as vantagens que existiriam para os municípios, habitantes e empresas, em terem acesso à rede ferroviária de bitola larga através da Linha do Minho.

De acordo com o relatório de 170 páginas em que são elencadas as propostas de investimentos a fazer em termos de transportes em ambos os lados da fronteira, a menor distancia entre as duas infra-estruturas situa-se nos arredores da estação de Leandro, na Linha do Minho. E que, em linha recta, do terminal do aeroporto até à estação de Leandro se está a falar de uma distância de 9,7 quilómetros.

Em 2017, o aeroporto Francisco Sá Carneiro bateu todos os recordes e ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos dez milhões de passageiros movimentados (o que faz dele o maior aeroporto em extensão e em operação da região Noroeste Peninsular). Mas o acesso ao terminal é feito em exclusivo pela via rodoviária, ou através do metro do porto. Aliás, é através da linha e do metro do Porto que os passageiros ferroviários poderão aceder à infra-estrutura aeroportuária. A ideia desta proposta é eliminar a obrigatoriedade de ir a Campanhã para quem está a circular na Linha do Minho.

Na lista de propostas feitas para o lado português da fronteira encontra-se também a modernização da Linha do Vouga, um investimento de 68 milhões de euros (o estudo data de 2012) e que permitiria uma redução de tempo de viagem entre Oliveira de Azeméis e Espinho em cerca de 30 minutos, facilitando a ligação ao Porto em apenas uma hora. Este investimento também poderia permitir a circulação de mercadorias.

Há ainda mais três sugestões de investimentos nas linhas ferroviárias, que implicariam maiores investimentos e estão menos fundamentadas. Uma delas é a melhoria do acesso da cidade de Braga à Linha do Minho, que actualmente é feita a partir de um ramal da estação de Nine, e que permitiria à cidade de Braga ter acesso directo à Linha do Minho. Para tal seria necessário planear uma nova linha Porto-Braga-Viana do Castelo. As outras propostas são a criação de uma estação ferroviária no Europarque, em Santa Maria da Feira, que pudesse servir de interligação entre as linhas do Norte e do Vouga e ainda a análise da viabilidade de uma conexão ferroviária entre Porto e Bragança.

