Miramar voltou a erguer Taça Visconde Pereira Machado

O CG Miramar venceu domingo o Campeonato Nacional de Clubes – Solverde ao bater na final o CG Vilamoura 6-1, numa edição que decorreu no Guardian Bom Sucesso, Óbidos.

Foi o quarto triunfo do clube de Vila Nova de Gaia na competição de homens e o primeiro desde 1994 (os outros dois foram em 1968 e 1972), isto depois de ter sido vice-campeão em três das últimas quatro edições, incluindo o ano passado.

Miramar, com Sérgio Ribeiro como capitão e treinador, alinhou com uma equipa muito jovem composta pelos heróis Daniel Rodrigues, João Maria Pontes, Pedro Silva, Pedro Neves, Diogo Mealha, José Maria Cunha e Manuel Oliveira (suplente).

Miramar ganhou mesmo sem a sua principal figura, o campeão nacional amador Pedro Lencart, já nos EUA para o seu primeiro ano na UCF (University of Central Florida), pela qual competirá no golfe universitário em representação dos Knights.

“É um orgulho enorme, temos uma escola forte e este era um objectivo que andávamos à procura há muitos anos”, disse Sérgio Ribeiro. Nos últimos quatro anos ficámos três vezes em segundo, houve alguns azares, algumas distrações, e felizmente para este torneio preparámo-nos de maneira diferente e estivemos bem focados. Os nossos atletas portaram-se lindamente, todos eles sabiam exatamente o que fazer.”

Na final no Bom Sucesso, numa jornada que começou com duas horas de atraso devido a nevoeiro, Miramar venceu os dois encontros matinais de pares em foursomes e três dos cinco ‘singles’, com os outros dois matches a serem dados por empatados.

Os dois jogos de pares foram equilibrados, mas as duplas de Miramar composta por Daniel Rodrigues/Pedro Neves e João Maria Pontes/Pedro Silva levaram a melhor sobre, respectivamente, Vítor Lopes/Jamie Mann e Lucas Azinheiro/Francisco Matos Coelho, por 2/1 e 1up.

Da parte da tarde, destaque para a vitória de Pedro Silva sobre a grande referência de Vilamoura, Vítor Lopes, por 5/4; de Daniel Rodrigues sobre Francisco Matosa Coelho, por 1up; e de João Maria Pontes sobre Jamie Mann, por 2/1. Diogo Mealha e Pedro Neves deram os jogos como empatados frente a Lucas Azinheiro e Bruno Vicente, respectivamente.

Vilamoura, desde o ano passado o novo recordista de títulos na competição , com 17, e vencedor de cinco das últimas seis edições anteriores, contou com Vítor Lopes, Francisco Matos Coelho, Lucas Azinheiro, Jamie Mann, Miguel Ribeiro e Bruno Vicente.

“Trazíamos legítimas aspirações, até porque éramos os campeões em título, mas a equipa de Miramar apresentou em campo valor muito alto, foram uns dignos campeões e quero deixar aqui os meus sinceros parabéns”, disse o capitão de Vilamoura, Jorge Baptista. “Se Miramar representar Portugal no Campeonato da Europa de Clubes com a qualidade que apresentou no Bom Sucesso, vai com certeza alcançar uma classificação que nos vai honrar a todos.”

No encontro para atribuição do terceiro lugar, o Oporto bateu o CG Ilha Terceira por 4-1. O Montado ficou em 5.º após derrotar o Vidago Palace por 3,5-1,5 e, a completar o 1.º Flight, a Quinta do Peru ganhou à Aroeira por 4-1 para o 7.º posto.

O CG Belas foi o vencedor do Flight B ao levar a melhor sobre o Estoril por 3,5-1,5, o que lhe deu o 9.º lugar final, e o Lisbon SC derrotou a Juvegolfe por 3-2 para o 11.º lugar.

