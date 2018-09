“Contente pelo que vivi, mas o presente é agora”, diz Casillas na véspera de fazer história

Pelo 20.º ano consecutivo, Iker Casillas vai marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões – e com isso fazer história, ao tornar-se no futebolista com mais participações na competição. O Schalke 04-FC Porto de terça-feira (20h, TVI) será histórico para o guarda-redes espanhol, mas o feito individual é remetido para segundo plano: “Não pensei nisso até ter chegado aqui. Todos temos ambição na Champions, temos o sonho de fazer as coisas bem. Queremos três pontos, o resto... se eu tiver a oportunidade de jogar, será bonito, é algo que me deixa orgulhoso”, afirmou Casillas na conferência de imprensa de antevisão da partida.

“O tempo passa muito rápido, parece que foi ontem que comecei. Temos de aproveitar e desfrutar destes momentos, porque passam rápido. Estou muito contente pelo que vivi, mas o presente é agora”, acrescentou o guarda-redes espanhol, reforçando o sonho dos “dragões”: “Queremos fazer as coisas bem e qualificar-nos para a fase seguinte. A nossa ideia é essa, competir, lutar. O que desejamos é dar passos pequenos, firmes, para a pouco e pouco ganhar essa confiança.”

PUB

Admitindo que o FC Porto possa ter algum favoritismo “porque conseguiu conquistar duas Champions na sua história, porque é, com Real Madrid e Barcelona, a equipa que tem mais participações (23)”, Casillas alertou que a Liga dos Campeões pode dar motivação ao Schalke 04 para ultrapassar o momento negativo que vive: “O nosso adversário não ganhou nos últimos três jogos e o encontro de amanhã será importante para eles. O prestígio conquista-se em campo, a experiência e os troféus não garantem a vitória.”

PUB

A partida de terça-feira à noite será também um regresso do FC Porto ao palco onde, em 2004, conquistou o título de campeão europeu. “Recordo-me do jogo do FC Porto contra o Mónaco, em que foi muito superior”, lembrou Casillas.

Conceição torceu por fora

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tal como o guarda-redes espanhol, também o actual treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, teve de assistir de fora à final da Liga dos Campeões em 2004. “A 26 de Maio de 2004 estava na bancada a ver o jogo, porque não podia ser inscrito. Mas acho que não tinha lugar naquela equipa, com as condições que tinha nessa altura. É com enorme felicidade e gosto que ganhei o campeonato e o grupo de que fazia parte ganhou a Liga dos Campeões. Mas isso é passado”, afirmou o técnico, sem esclarecer se falará da conquista de 2004 na palestra antes do jogo.

“Preparámos o jogo da melhor maneira, percebendo a equipa que temos pela frente. É importante entrar na fase de grupos a ganhar, ainda por cima fora. O Schalke 04 está inserido no campeonato mais competitivo do mundo. Tenho de valorizar a capacidade e qualidade desta equipa. Amanhã vai ser um jogo equilibrado e espero que no fim estejamos mais felizes”, acrescentou Sérgio Conceição.

PUB

Sem dar indicações relativamente à equipa que apresentará esta noite, o treinador do FC Porto mostrou conhecimento sobre o adversário. “A estrutura do Schalke 04 pode mudar um bocado durante os jogos. Por vezes 3-5-2, 3-4-3, mas a dinâmica é praticamente a mesma. Têm dois homens fortes na frente, apostam muito no jogo directo para aproveitar o impacto físico dos avançados. Têm muita largura no jogo através dos laterais, é uma equipa interessante com dinâmica de jogo interessante. Estamos precavidos para os pontos fortes do Schalke, e também como o treinador do Schalke disse sobre o FC Porto, conhecemos duas ou três fragilidades do Schalke”, concluiu.

PUB