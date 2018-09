Benfica rompe ligação com Paulo Gonçalves

O Benfica anunciou nesta segunda-feira que cessou o vínculo de trabalho que tinha com Paulo Gonçalves, um dos acusados no processo E-Toupeira. Os "encarnados" adiantam, através de um comunicado, que a proposta da desvinculação foi feita pelo próprio colaborador da SAD.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD vem comunicar que, por proposta do Dr. Paulo Gonçalves, celebrou hoje um acordo para a cessação do seu contrato de trabalho. Na base da proposta do Dr. Paulo Gonçalves estão razões de natureza pessoal, em especial a necessidade de se dedicar à sua defesa num processo judicial, em nada relacionado com o exercício de funções que lhe estavam confiadas na Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD", escrevem os responsáveis das "águias".

Desta forma, o Benfica encerra uma ligação de 12 anos com o jurista que serviu muitas vezes de apoio directo da direcção comandada por Luís Filipe Vieira e que era tido como um elemento com influência dentro da estrutura "encarnada".

Na passada semana, concretamente a 13 de Setembro, o vice-presidente do Benfica Varandas Fernandes defendeu, em conferência de imprensa, a ligação entre as duas partes e garantiu acreditar na inocência de Paulo Gonçalves. "Até prova em contrário, acredito na sua inocência. Não está julgado, está acusado. A justiça vai encarregar-se de apurar se tem ou não responsabilidade de ser acusado", afirmou.

