Paul Schrader, Mike Leigh e Walter Salles no LEFFEST

O cartaz ainda não está fechado, mas as novidades da edição deste ano do LEFFEST, o festival de cinema que já foi de Lisboa e do Estoril e desde o ano passado que é de Lisboa e Sintra, foram apresentadas esta segunda-feira e incluem retrospectivas integrais de Mike Leigh (Peterloo foi um dos grandes filmes do último Festival de Veneza), Paul Schrader (o último filme, No Caminho da Escuridão, estreou-se este ano em Portugal), Mario Martone, Darezhan Omirbayev e João Botelho (anunciada pelo festival como "a mais completa até à data"). Foi anunciada a presença dos realizadores. O festival decorrerá de 16 e 25 de Novembro, no Cinema Medeia Monumental, no Espaço Nimas e no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, no Centro Cultural Olga Cadaval e no MU.SA - Museu das Artes de Sintra, em Sintra, e no Palácio Nacional e Jardins de Queluz.

Um dos homenageados será também David Lynch, cineasta que marcou presença no primeiro LEFFEST, em 2007 - desta vez, não virá. Terá direito a duas exposições: Small Stories, com fotografias do próprio, e Psychogenic Fugue, de Sandro Miller, em que John Malkovich recria "personagens" do cinema do realizador de Veludo Azul. Chrysta Bell, colaboradora musical do cineasta, estará presente e fará parte do júri. Serão mostradas curtas-metragens e os dois primeiros episódios do regresso de Twin Peaks. Será também apresentado, pela co-autora Kristine McKenna, o livro de Lynch Espaço para Sonhar.

Em competição estarão filmes como A Portuguesa, de Rita Azevedo Gomes, Asako I & II, Ryusuke Hamaguchi, L’Empire de la perfection, de Julien Faraut, L’Homme fidèle, de Louis Garrel, Long Day’s Journey Into Night – Di qiu zui hou de ye wan, de Gan Bi, Ozen, de Emir Baigazin, Transit, de Christian Petzold, Vox Lux, de Brady Corbert e Sedução da Carne, de Júlio Bressane. O júri será presidido pelo brasileiro Walter Salles, que virá comemorar os 20 anos de Central do Brasil.

Fora de competição, serão exibidos os antecipados novos filmes de Jacques Audiard (The Sisters Brothers), Nadine Labaki (Capharnaum), Claire Denis (High Life), Paolo Sorrentino (Love 1 e Love 2), Olivier Assayas (Double ViesI) e Lav Diaz (Season of the Devil – Ang panahon ng halimaw).

Haverá ainda sessões especiais para Caminhos Magnéticos, de Edgar Pêra e Ainda Tenho um Sonho ou Dois – a história dos Pop Dell’Arte, de Nuno Galopim e Nuno Duarte, além de trabalhos de Mathieu Almaric e Daniel Rosenfeld e dois ciclos temáticos: Neoliberalismo - a semente do populismo e dos novos fascismos e O desejo chamado "Utopia".

