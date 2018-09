O zunido da vida

Ao sair de casa dou com duas borboletas a fazer piruetas sincronizadas, subindo e descendo num parafuso de obsessão sexual. Para elas o mundo não existe. À volta delas, nada. Entre elas, tudo.

É uma folie à deux que ali se vive, uma psicose rachada ao meio e dividida em dois. Aproximo-me. Estão a zunir. Não imagino o que estejam a dizer uma à outra – mas coisa pouca não é.

PUB

Porventura repetem-se febrilmente "I want you, I want you, I want you, I want you...olha que eu salto-te para cima, ai juro-te que salto, olha que até te peço que saltes, olha que eu salto mesmo..."

PUB

Nada contribuía para aquele romance. A Primavera, viste-la. O Verão, nem uma semana resta. O nevoeiro está caído no chão. Não é o tempo das borboletas em Almoçageme.

Mas os amores contrariados adoram contrariedades e não há nada que os amores impossíveis gostem mais do que rebentar com a escala do possível.

A prova disso são estas duas borboletas de Setembro tardio. Estão a poucas horas da morte certa e elles ne pensent qu'a ça...

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Têm as asas enrodilhadas de tanto girar. Tenho de dizer que não ficariam bonitas numa fotografia, se está habituado às borboletas que usam para nos aliciar a comprar televisores novos.

Estas são verdadeiras e cor de laranja velha. Espero um bocadinho para ver se passam à fornicação. Não passam. Estão intoxicadas pelas danças da preparação. Estão viciadas no prolongamento do prefácio, no adiamento das vias de facto.

Fazem muito bem. O quê? Quem sou eu para estar aqui a dar-lhes os parabéns?

PUB