Corpo de homem de 45 anos encontrado na Praia da Bela Vista

O corpo de um homem de 45 anos foi encontrado, na madrugada deste domingo, na Praia da Bela Vista, na Costa de Caparica, disse à Lusa fonte do piquete de serviço da Polícia Marítima local.

A Polícia Marítima da Costa de Caparica, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, tinha sido contactada, no sábado, por uma pessoa do local de trabalho do homem em causa, por este não ter comparecido ao serviço, referiu a mesma fonte.

PUB

Em seguida, a Polícia Marítima da Costa de Caparica iniciou buscas e encontrou o corpo, já cadáver, às quatro da manhã deste domingo, numa área não concessionada do areal da Praia da Bela Vista.

PUB

A mesma fonte adiantou à Lusa que o corpo vai ser removido para a morgue, estando a Polícia Judiciária a investigar as circunstâncias do incidente.

PUB