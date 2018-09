ASAE deteve 24 pessoas por especulação com bilhetes para os U2

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) andou sete meses a investigar a venda de bilhetes, no mercado paralelo, para os concertos dos U2. Acabou por deter um total de 24 pessoas pelo crime de especulação sobre o valor de venda oficial dos bilhetes, apanhadas em flagrante delito, em vários pontos do país.

A banda irlandesa actua no Altice Arena, em Lisboa, neste domingo e segunda-feira à noite com lotação esgotada. Quando foram colocados à venda os bilhetes para o concerto deste domingo, a 26 de Janeiro (depois de uma pré-venda no site da digressão), esgotaram em menos de uma hora, o que levou a organização a marcar uma segunda data da digressão "EXPERIENCE + iNNOCENCE" em Lisboa. Uma semana depois, quando os bilhetes para o segundo concerto ficaram disponíveis, "evaporaram" com a mesma rapidez . Neste domingo soube-se que a fadista Ana Moura também subirá ao palco, e foram postos à venda mais 56 bilhetes pelo preço único de 200 euros.