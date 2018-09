No Porto, o circo saiu à rua

Estamos em plena lei seca, algures entre os anos 1920 e a década de 1930, num bar clandestino dos Estados Unidos da América. Encontra-se nele um grupo de pessoas menos recomendáveis dado a negócios obscuros, ávido para acertar contas com um rival. Há fumo, olhares ameaçadores e muita desconfiança. De fundo, ouve-se a voz de uma cantora que aguenta aquele ambiente de cortar à faca com uma melodia sensual, numa tentativa apaziguadora. Não resulta. O ambiente fica cada vez mais irrespirável e desencadeia-se uma rixa de contornos pouco convencionais. Há uma espécie de bailado coreografado com manobras acrobáticas e de malabarismo vertiginosos que fazem convergir para ali todas as atenções e olhares.

Tudo isto passa-se no Coliseu Porto Ageas, espaço onde este espectáculo, Speakeasy, foi apresentado, e epicentro do 1º Festival Internacional de Circo do Porto (FICP, que levou o Novo Circo, durante quatro dias, até este domingo, a quatro praças da cidade.