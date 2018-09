Porque é que as medidas anunciadas não vão melhorar a situação da CP no curto prazo?

Sem soluções de curto prazo, com o material a diesel exaurido e frequentemente avariado, a situação vai continuar a piorar.

À CP resta-lhe esperar pelo fim da época alta na linha do Douro para dela desviar uma composição para o Oeste, onde continua a haver supressões a um ritmo quase diário.

A partir de Novembro ou Dezembro será o encerramento – para obras – da linha do Douro entre Caíde e Marco de Canavezes que vai permitir à empresa libertar uma outra automotora para reforçar a frota a diesel do serviço regional. Durante os três meses que durarem os trabalhos de modernização daquele troço, o serviço será assegurado em autocarro a expensas da Infraestruturas de Portugal. E quando acabar a obra, a linha já estará electrificada pelo que os suburbanos do Porto irão directamente a Marco de Canavezes sem necessidade de transbordo em Caíde.

No início de 2019 é expectável que a linha do Minho já esteja electrificada até Viana do Castelo. Teoricamente, a empresa poderia aliviar naquele eixo uma parte da sua frota a diesel, mas acontece que à CP também não lhe sobram comboios eléctricos, pelo que é provável que automotoras a diesel continuem a circular no Minho, apesar da linha estar electrificada. No entretanto, irão continuar a ser suprimidos comboios no Oeste, no Alentejo e no Algarve.