Angola: economia ainda está frágil, mas muitas empresas vêem um mar de oportunidades

Das máquinas aos químicos, dos alimentos aos bens agrícolas, poucos são os produtos portugueses que não estão em queda nas vendas para Angola. O ambiente económico em Luanda é ainda o de uma economia débil, pressionada pela escassez de divisas. E apesar de se esperar que o país chegue ao fim do ano a crescer já mais de 2%, o andamento da actividade económica na primeira metade de 2018 ainda dá sinais dessa fragilidade. E esta está ainda bem presente nos números do comércio com Portugal: as exportações portuguesas para o mercado angolano levam uma queda de 15,5% até Junho.

Máquinas e aparelhos são os produtos que Portugal mais vende (181 milhões em seis meses) mas este é um segmento que apresenta uma queda significativa nas exportações (12,8%) em relação ao que acontecia em 2017. Rafael Campos Pereira, da Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) diz que o pico das exportações aconteceu em 2013 e que nos anos seguintes o volume das exportações ficou reduzido a um quarto disso.

PUB

“No ano de 2017 ficámos muito satisfeitos com o crescimento alcançado, de cerca de 25%, mas este ano em 2018 já invertemos essa tendência e já estamos a cair, de novo”, contabilizou. A tendência é de queda generalizada: as vendas de produtos agrícolas e químicos caem mais de 20%, os bens alimentares descem 16%, as pastas de papel recuam 13%. Nos grandes grupos de produtos exportados, só há subidas nas vendas de veículos e material de transporte (13%), combustíveis minerais (25%) e na madeira e cortiça (14%).

PUB

Aumentar

Mas apesar de as relações económicas se ressentirem da crise no país africano, em particular com a desvalorização do kuanza e com a escassez de divisa, e também com a instabilidade que se instalou nas relações políticas entre os dois países, o que levou ao afastamento de alguns investidores, a verdade é que Angola continua a ser um mercado de oportunidades para as empresas portuguesas.

Pedro Queiroz, da Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares diz que Angola continua a ser um mercado estratégico para as empresas portuguesas, que em 2017 exportaram cerca de 461 milhões de euros para aquele país africano (sendo o óleo de soja e os enchidos as duas categorias de produtos mais exportados). "Entendemos que se o Governo angolano facilitasse a colocação de alguma divisa em sectores com potencial de crescimento, como é o alimentar, estaria certamente a dar nova confiança aos investimentos nacionais em Angola e a contribuir para o crescimento da economia angolana”, refere Pedro Queiroz.

O que parece já certa é a intenção de acabar com a dupla tributação nos dois países, bem como arrancar com a regularização das dívidas de Angola a empresas nacionais (cujo valor não está ainda integralmente apurado, mas estima-se que ronde os 500 milhões de euros). Estes são dois dos documentos mais importantes da lista de acordos a fechar no âmbito da visita oficial do líder do executivo português a Angola.

A expectativa de que a economia recupere nos próximos anos. Mesmo que o Governo de João Lourenço preveja que só em 2022 chegue ao ritmo anterior à crise, dá optimismo às empresas que não deixam de elencar outros aspectos que poderiam acelerar esse crescimento e minimizar as muitas ineficiências que ainda existem no relacionamento entre os dois países.

PUB

Pedro Galvão, presidente do Conselho Português de Carregadores (CPC), dispensou referir-se aos problemas de transferência de capital ou de disponibilidade de divisas – “são problemas sentidos por todos” – para se referir antes à necessidade de serem eliminados custos de contexto.

“Entendemos que seria benéfico eliminar taxas que são cobradas pelos carregadores angolanos e que não servem para melhorar o circuito logístico. E era importante melhorar todas as infra-estruturas. O negócio da importação em Angola não tem grandes riscos, porque reflecte os custos no consumidor final. Mas nós não nos preocupamos apenas com exportar. Procuramos criar condições para que o produto possa ser produzido no mercado interno”, afirma Pedro Galvão, que preside o CPC em representação da Secil.

Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), reforça a ideia de que “a aposta dos angolanos na produção local, não só para o seu mercado, mas também para países vizinhos, pode gerar grandes oportunidades para os empresários e empresas portuguesas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para Portugal, a importância de Angola é significativa: durante a crise da troika, chegou a ser quarto cliente de Portugal nas exportações de bens (em 2013 e 2014) mas daí em diante foi perdendo importância; logo em 2015 caiu para sexto lugar do top dos principais clientes e passou entretanto a oitavo em 2016 e 2017. E é nesse lugar que se mantém nos primeiros seis meses deste ano.

A Galp é uma das empresas portuguesas com forte ligação a Angola. A petrolífera – que tem entre os seus accionistas de referência a sociedade Esperaza, detida pela petrolífera angolana Sonangol e por Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos – está presente naquele mercado através da distribuição de combustíveis e lubrificantes (através da Petrogal Angola), mas também da exploração e produção petrolífera.

No final de Julho, a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva anunciou o arranque de uma nova unidade de produção em águas ultra-profundas, num projecto em consórcio com a Sonangol e a Total. A Galp tem 5% deste consórcio, que prevê um investimento total de 11.500 milhões de euros no offshore angolano. com Ana Brito

PUB