Sporting entra a ganhar na Taça da Liga

O Sporting iniciou da melhor maneira a defesa da Taça da Liga, único título conquistado na época passada, com um triunfo por 3-1 em Alvalade sobre o Marítimo, na ronda inaugural do Grupo D.

Os "leões" abriram o marcador aos 26', com um golo de Raphinha, o seu primeiro com a camisola do Sporting em jogos oficiais. Na segunda parte, Jovane Cabral sofreu falta na grande área da equipa madeirense e Bruno Fernandes converteu o respectivo penálti no 2-0 para a formação de José Peseiro.

O Marítimo ainda conseguiu reduzir aos 61', por Jorge Correa, mas Bruno Fernandes recolocou a diferença pouco depois, aos 63'. Do lado do Sporting, Peseiro aproveitou para promover a estreia do médio sérvio Nemanja Gudelj - entrou aos 71' para o lugar de Acuña - e do avançado maliano Diaby - entrou aos 89' para o lugar de Raphinha.

Já em período de compensação, o Marítimo ficou a jogar com menos um, devido à expulsão de Lucas Áfrico por uma entrada violenta sobre Wendel.

A primeira jornada do Grupo D fica completa nesta segunda-feira com um Estoril-Feirense (20h15) no António Coimbra da Mota.



